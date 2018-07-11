Рэпер Drake побил рекорд The Beatles, установленный в 1964 году

Семь композиций из нового альбома Scorpion канадского рэпера Дрейка вошли в топ-10 рейтинга Billboard Hot 100. Таким образом, исполнитель побил рекорд британской группы The Beatles, установленный в 1964 году, когда в первую десятку вошли пять композиций.

Как пишет журнал Billboard, одна из песен Дрейка под названием Nice for What четыре раза поднималась на первую строчку рейтинга. Такого результата раньше также не добивался ни один исполнитель.



В топ-10 рейтинга вошли композиции рэпера Nonstop, Gods Plan, In My Feelings, I’m Upset, Emotionless и Don’t Matter To Me. Остальные 18 песен из альбома Scorpion попали в первую сотню Billboard Hot 100.



При этом Дрейку не удалось побить другой рекорд The Beatles, чьи хиты в свое время полностью заняли топ-5 данного рейтинга.



Ранее канадский рэпер сообщил, что его альбом Scorpion собрал миллиард прослушиваний за первую неделю с момента релиза, что также является рекордом.