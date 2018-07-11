ЦБ отобрал лицензию у «Газбанка»

Банк России с 11 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарской кредитной организации «Газбанк», занимавшей 134-е место в банковской системе РФ.

Как объяснили в ЦБ, «Газбанк» скрывал реальное финансовое положение банка и уклонялся от исполнения требований надзорного органа об адекватной оценке принимаемых рисков. В результате этих действий на балансе кредитной организации образовался значительный объем проблемных активов.



Кроме того, в деятельности банка обнаружены нарушения требований в области противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.



В течение последних 12 месяцев ЦБ 11 раз применял в отношении «Газбанка» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение вкладов населения. Но руководство и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, констатировали в Центробанке.



«Газбанк» является участником системы страхования вкладов. Выплаты компенсаций его клиентам начнутся не позднее 25 июля.