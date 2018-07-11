«Нагнать страху»: на саммите НАТО обсудят вопрос увеличения расходов на оборону

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уверена, что США постараются на саммите НАТО в Брюсселе нагнать страху перед «российской угрозой», чтобы увеличить финансирование.
США эксплуатируют мнимую «российскую угрозу», чтобы заставить союзников по НАТО тратить больше денег на собственную безопасность. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что создание виртуальных вызовов разрушает основы современных международных отношений. По мнению дипломата, Альянсу следует сконцентрироваться на борьбе с реальными угрозами, например, с международным терроризмом.
Такое заявление Захарова сделала в преддверии саммита НАТО, который открывается сегодня в Брюсселе. Его участники обсудят повышение расходов на оборону, в том числе для «защиты от России». При этом в руководстве альянса не исключают, что отношения с Москвой могут измениться после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «Я считаю абсолютно правильным то, что Дональд Трамп встречается с Владимиром Путиным. Я уверен, что эта встреча чрезвычайно важна, потому что нам необходимо вести диалог и снижать напряжение в отношениях. Мы приветствуем любые меры, которые уменьшат это напряжение. Вместе с тем, необходимо поддерживать единство внутри НАТО».
Генсек НАТО также накануне сообщил, что уже в новом году альянс увеличит свои военные расходы на рекордную сумму. Речь идет о миллиардах долларов. Кроме того, члены НАТО намерены создать новую военную группировку.
Подробности — в материале.
Такое заявление Захарова сделала в преддверии саммита НАТО, который открывается сегодня в Брюсселе. Его участники обсудят повышение расходов на оборону, в том числе для «защиты от России». При этом в руководстве альянса не исключают, что отношения с Москвой могут измениться после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа.
Йенс Столтенберг, генсек НАТО: «Я считаю абсолютно правильным то, что Дональд Трамп встречается с Владимиром Путиным. Я уверен, что эта встреча чрезвычайно важна, потому что нам необходимо вести диалог и снижать напряжение в отношениях. Мы приветствуем любые меры, которые уменьшат это напряжение. Вместе с тем, необходимо поддерживать единство внутри НАТО».
Генсек НАТО также накануне сообщил, что уже в новом году альянс увеличит свои военные расходы на рекордную сумму. Речь идет о миллиардах долларов. Кроме того, члены НАТО намерены создать новую военную группировку.
Подробности — в материале.
Комментарии