    В Португалии открылся музей счастья. Португалия, выставки и музеи, соцсети. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Португалии открылся музей счастья

    В Португалии открылся музей счастья

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    В Португалии открылся музей счастья

    В Португалии открылся музей счастья

    В Португалии открылся музей счастья

      В Португалии открылся первый в Европе музей счастья. Под одной крышей собрали экспонаты, которые вызывают у посетителей именно это чувство.

      Интерактивная выставка предполагает полное погружение во все радости жизни, например, в бассейн с поролоном. По замыслу авторов, оценить экспозицию должны, прежде всего, те, кто привык делиться своими эмоциями в соцсетях.

      Карла Сантос, сооснователь музея: «Это музей для нового поколения, которое хочет немедленно делится каждым моментом своей жизни. Молодежь хочет во всем иметь свой личный опыт и публиковать что-то необычное в социальных сетях. Поэтому у нас здесь все на это и рассчитано: пробуй, снимай и выкладывай забавные фото».

      Среди экспонатов музея есть все неизменные атрибуты счастливого детства: конфеты, мороженое и жевательная резинка.

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