В Португалии открылся музей счастья

В Португалии открылся первый в Европе музей счастья. Под одной крышей собрали экспонаты, которые вызывают у посетителей именно это чувство.

Интерактивная выставка предполагает полное погружение во все радости жизни, например, в бассейн с поролоном. По замыслу авторов, оценить экспозицию должны, прежде всего, те, кто привык делиться своими эмоциями в соцсетях.



Карла Сантос, сооснователь музея: «Это музей для нового поколения, которое хочет немедленно делится каждым моментом своей жизни. Молодежь хочет во всем иметь свой личный опыт и публиковать что-то необычное в социальных сетях. Поэтому у нас здесь все на это и рассчитано: пробуй, снимай и выкладывай забавные фото».



Среди экспонатов музея есть все неизменные атрибуты счастливого детства: конфеты, мороженое и жевательная резинка.

