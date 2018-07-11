В результате взрыва на шахте в Якутии погиб человек

В Мирнинском районе Якутии произошел взрыв на шахте.
Сообщение пресс-службы регионального управления Следственного комитета РФ: «Около шести утра (00:00 по московскому времени) на шахте „Удачный“ в Мирнинском районе Якутии произошел взрыв. Это произошло во время закладки взрывчатого вещества работником шахты, он погиб».
На место происшествия выехала следственная группа, которая установит все обстоятельства происшествия, приведшего к гибели человека, пишет ТАСС. А прокуратура Якутии организовала проверку в связи с происшествием.
В МЧС сообщили, что из шахты были эвакуированы более 170 человек. Никто из них не пострадал. По словам спасателей, взрыв не вызвал обрушения, газовая обстановка и вентиляционный режим в шахте в норме.
На место происшествия выехала следственная группа, которая установит все обстоятельства происшествия, приведшего к гибели человека, пишет ТАСС. А прокуратура Якутии организовала проверку в связи с происшествием.
В МЧС сообщили, что из шахты были эвакуированы более 170 человек. Никто из них не пострадал. По словам спасателей, взрыв не вызвал обрушения, газовая обстановка и вентиляционный режим в шахте в норме.
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