    В авиакатастрофе в горах Аляски выжили 11 человек

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    В авиакатастрофе в горах Аляски выжили 11 человек

    В авиакатастрофе в горах Аляски выжили 11 человек

    В горах Аляски разбился одномоторный самолет, на борту которого находились 11 человек. Они выжили, несколько пассажиров получили ранения.

    Как передает ABC News, служба Береговой охраны США эвакуировала 10 пассажиров и пилота небольшого самолета, потерпевшего крушение в горной местности на острове Принца Уэльского на юго-востоке штата Аляска.

    Самолет рухнул к юго-западу от города Кетчикан на высоте 600 метров на уровне моря. Погибших в результате авиакатастрофы нет. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.

    По предварительным данным, причиной аварии могли стать сложные погодные условия, которые осложнили и проведение спасательной операции. В службе Береговой охраны США заявили, что жертв удалось избежать, благодаря действиям опытного пилота воздушного судна.

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