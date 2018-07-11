В авиакатастрофе в горах Аляски выжили 11 человек

В горах Аляски разбился одномоторный самолет, на борту которого находились 11 человек. Они выжили, несколько пассажиров получили ранения.
Как передает ABC News, служба Береговой охраны США эвакуировала 10 пассажиров и пилота небольшого самолета, потерпевшего крушение в горной местности на острове Принца Уэльского на юго-востоке штата Аляска.
Самолет рухнул к юго-западу от города Кетчикан на высоте 600 метров на уровне моря. Погибших в результате авиакатастрофы нет. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать сложные погодные условия, которые осложнили и проведение спасательной операции. В службе Береговой охраны США заявили, что жертв удалось избежать, благодаря действиям опытного пилота воздушного судна.
Самолет рухнул к юго-западу от города Кетчикан на высоте 600 метров на уровне моря. Погибших в результате авиакатастрофы нет. Пострадавших доставили в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать сложные погодные условия, которые осложнили и проведение спасательной операции. В службе Береговой охраны США заявили, что жертв удалось избежать, благодаря действиям опытного пилота воздушного судна.
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