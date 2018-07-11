Два человека погибли во французских Альпах

Двое мужчин погибли за двое суток в различных районах французской части Альп.
Как сообщает Agence France-Presse, спасатели обнаружили тела двоих мужчин, погибших в департаментах Савойя и Изер во французских Альпах.
Один из альпинистов погиб при восхождении на гору Базель. 39-летний мужчина наступил на камень, который сорвался в пропасть и погиб. Его 60-летнего попутчика, который оказался заблокированным на горном карнизе, удалось эвакуировать утром следующего дня.
Другой несчастный случай произошел в департаменте Изер, в горном массиве Тайфер. Родственники пропавшего 69-летнего туриста обратились к спасателям. Мужчина сорвался с большой высоты и был найден погибшим.
Один из альпинистов погиб при восхождении на гору Базель. 39-летний мужчина наступил на камень, который сорвался в пропасть и погиб. Его 60-летнего попутчика, который оказался заблокированным на горном карнизе, удалось эвакуировать утром следующего дня.
Другой несчастный случай произошел в департаменте Изер, в горном массиве Тайфер. Родственники пропавшего 69-летнего туриста обратились к спасателям. Мужчина сорвался с большой высоты и был найден погибшим.
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