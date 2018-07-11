В Крыму скончался внук Леонида Брежнева

Внук генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева Андрей умер от сердечного приступа в возрасте 57 лет.
Как передает ТАСС, о смерти Андрея Брежнева сообщили в севастопольском отделении партии «Родина».
Константин Кнырик, председатель регионального отделения партии «Родина»: «Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт».
Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от этой политической партии.
Константин Кнырик, председатель регионального отделения партии «Родина»: «Да, действительно, он умер. Причина смерти — инфаркт».
Андрей Брежнев ранее баллотировался на местных выборах от этой политической партии.
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