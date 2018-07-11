Двигатель американского корабля Cygnus впервые использовали для коррекции орбиты МКС

Орбита Международной космической станции была впервые скорректирована с помощью двигателя американского грузового корабля Cygnus.
Дэниел Хуорт, представитель Центра пилотируемых космических полетов в Хьюстоне: «Обычно коррекции орбиты осуществлялись с помощью двигателей российских грузовых кораблей „Прогресс“ или с помощью маневровых двигателей на российском модуле „Звезда“, а также с помощью двигателей европейского космического корабля ATV. За счет включения двигателя корабля примерно на 60 секунд МКС поднялась на 156 метров».
НАСА использует для доставки грузов на Международную космическую станцию корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX. Состыкованный сейчас со станцией Cygnus отделится от нее 15 июля, напоминает ТАСС.
Накануне, впервые в истории, российский грузовой корабль «Прогресс МС-09» прибыл к Международной космической станции по сверхкороткой схеме, после всего лишь двух витков вокруг Земли. Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска с космодрома Байконур, на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к Международной космической станции составлял 5 часов 39 минут. Сверхкороткую схему планируют в будущем применять и для пилотируемых кораблей.
НАСА использует для доставки грузов на Международную космическую станцию корабли Cygnus компании Orbital ATK и Dragon производства SpaceX. Состыкованный сейчас со станцией Cygnus отделится от нее 15 июля, напоминает ТАСС.
Накануне, впервые в истории, российский грузовой корабль «Прогресс МС-09» прибыл к Международной космической станции по сверхкороткой схеме, после всего лишь двух витков вокруг Земли. Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска с космодрома Байконур, на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к Международной космической станции составлял 5 часов 39 минут. Сверхкороткую схему планируют в будущем применять и для пилотируемых кораблей.
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