    Жертвами взрыва на собрании политической партии в Пакистане стали не менее 12 человек

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    Жертвами взрыва на собрании политической партии в Пакистане стали не менее 12 человек

    Жертвами взрыва на собрании политической партии в Пакистане стали не менее 12 человек

    Жертвами взрыва на собрании политической партии в Пакистане стали не менее 12 человек
  • Фото: Associated Press © 2018, Muhammad Sajjad

    • В Пакистане террорист-смертник осуществил взрыв на собрании одной из политических партий. Погибли не менее 12 человек, включая лидера партии.

    Как передает Reuters со ссылкой на данные полиции Пакистана, взрыв произошел в городе Пешавар на северо-западе страны во время собрания Народной национальной партии. По последней информации, погибли не менее 12 человек, включая партийного лидера Харуна Билура и его сына Данияла Билура.

    По данным Agence France-Presse, 25 человек получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии.

    Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований пока не взяло на себя ответственность за атаку в Пешаваре.

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