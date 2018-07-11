Жертвами взрыва на собрании политической партии в Пакистане стали не менее 12 человек

В Пакистане
террорист-смертник осуществил взрыв на собрании одной из политических партий. Погибли не менее 12 человек, включая лидера партии.
Как передает Reuters со ссылкой на данные полиции Пакистана, взрыв произошел в городе Пешавар на северо-западе страны во время собрания Народной национальной партии. По последней информации, погибли не менее 12 человек, включая партийного лидера Харуна Билура и его сына Данияла Билура.
По данным Agence France-Presse, 25 человек получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии.
Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований пока не взяло на себя ответственность за атаку в Пешаваре.
По данным Agence France-Presse, 25 человек получили ранения, шестеро из них находятся в критическом состоянии.
Ни одно из действующих на территории Пакистана террористических формирований пока не взяло на себя ответственность за атаку в Пешаваре.
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