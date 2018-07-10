Власти Украины назвали фейком письмо с просьбой возобновить проекты с «Росатомом»

Министр энергетики Украины опроверг информацию о том, что Украина назначила «Росатому» встречу для обсуждения совместных проектов.
Министр энергетики Украины Игорь Насалык назвал фейком письмо, которое он якобы написал первому заместителю генерального директора «Росатома» и в котором якобы попросил возобновить совместные проекты и начать строительство завода по производству топлива для АЭС. Об этом сам министр сообщил украинскому изданию «Экономическая правда»: это же издание ранее сегодня распространило текст письма.
В свою очередь в «Росатоме» ТАСС сообщили, что не получали такого письма от украинских властей. В компании заявили, что взаимодействие России и Украины в сфере атомной энергетики осуществляется «строго в рамках существующих контрактов».
Впрочем, источник украинского издания в министерстве сообщил, что письмо подлинное, но оно могло быть отдано на подпись Насалыку и опубликовано с целью навредить имиджу министра.
Источник: «Насалык действительно подписал этот документ, но сделал это, не читая его — министр в день визирует огромное количество документов».
В свою очередь в «Росатоме» ТАСС сообщили, что не получали такого письма от украинских властей. В компании заявили, что взаимодействие России и Украины в сфере атомной энергетики осуществляется «строго в рамках существующих контрактов».
Впрочем, источник украинского издания в министерстве сообщил, что письмо подлинное, но оно могло быть отдано на подпись Насалыку и опубликовано с целью навредить имиджу министра.
Источник: «Насалык действительно подписал этот документ, но сделал это, не читая его — министр в день визирует огромное количество документов».
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