    Власти Украины назвали фейком письмо с просьбой возобновить проекты с «Росатомом»

    1 комментарий

    Власти Украины назвали фейком письмо с просьбой возобновить проекты с «Росатомом»

    Власти Украины назвали фейком письмо с просьбой возобновить проекты с «Росатомом»

    Министр энергетики Украины опроверг информацию о том, что Украина назначила «Росатому» встречу для обсуждения совместных проектов.

    Министр энергетики Украины Игорь Насалык назвал фейком письмо, которое он якобы написал первому заместителю генерального директора «Росатома» и в котором якобы попросил возобновить совместные проекты и начать строительство завода по производству топлива для АЭС. Об этом сам министр сообщил украинскому изданию «Экономическая правда»: это же издание ранее сегодня распространило текст письма.

    В свою очередь в «Росатоме» ТАСС сообщили, что не получали такого письма от украинских властей. В компании заявили, что взаимодействие России и Украины в сфере атомной энергетики осуществляется «строго в рамках существующих контрактов».

    Впрочем, источник украинского издания в министерстве сообщил, что письмо подлинное, но оно могло быть отдано на подпись Насалыку и опубликовано с целью навредить имиджу министра.

    Источник: «Насалык действительно подписал этот документ, но сделал это, не читая его — министр в день визирует огромное количество документов».

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru