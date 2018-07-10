В Японии медсестра заранее убивала находившихся при смерти пациентов

Бывшая медсестра из Иокогамы призналась, что убивала в больнице пациентов, которые могли умереть в ее смену.
Жительница Иокогамы Аюми Кубоки, арестованная по подозрению в убийстве пожилого мужчины в больнице, призналась в содеянном, а также в убийстве еще нескольких пациентов больницы, в которой она работала медсестрой. Об этом сообщает издание The Asahi Shimbun.
31-летняя женщина объяснила, что выбирала тяжело больных людей, которые, скорее всего, должны были умереть в ее смену. В течение двух месяцев в 2016 году она вводила им антисептик, чтобы они умирали до начала ее смены и ей не пришлось бы сообщать об их смерти их родственникам: Кубоки объяснила полиции, что рассказывать об обстоятельствах смерти пациентов их семьям для нее «тяжело».
Кубоки была задержана 7 июля по делу об убийстве 88-летнего Созо Нишикава, который оказался одной из жертв медсестры. По данным следствия, женщина зашла к нему в палату и ввела антисептик за несколько часов до начала своей смены. Сейчас полиция проверяет причастность Кубоки к другим подобным смертям. Полиция подозревает, что не все умершие были в терминальной стадии болезней, несмотря на заявления медсестры.
31-летняя женщина объяснила, что выбирала тяжело больных людей, которые, скорее всего, должны были умереть в ее смену. В течение двух месяцев в 2016 году она вводила им антисептик, чтобы они умирали до начала ее смены и ей не пришлось бы сообщать об их смерти их родственникам: Кубоки объяснила полиции, что рассказывать об обстоятельствах смерти пациентов их семьям для нее «тяжело».
Кубоки была задержана 7 июля по делу об убийстве 88-летнего Созо Нишикава, который оказался одной из жертв медсестры. По данным следствия, женщина зашла к нему в палату и ввела антисептик за несколько часов до начала своей смены. Сейчас полиция проверяет причастность Кубоки к другим подобным смертям. Полиция подозревает, что не все умершие были в терминальной стадии болезней, несмотря на заявления медсестры.
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