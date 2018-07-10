«АвтоВАЗ» показал спортивный седан Lada Vesta

«АвтоВАЗ» объявил о расширении семейства Lada Vesta за счет спортивной версии, прототипом которой стал
концепт-кар Vesta Sport Concept 2016 года.
Как сообщается на сайте компании, машина отличается от стандартной оригинальными 17-дюймовыми литыми дисками, задними дисковыми тормозами, черной крышей и контрастными наклейками на боковинах кузова и измененной пластикой противотуманных фар.
Автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги. Информация о двигателе новой машины пока не разглашается. Однако, по предварительным данным, спортивный седан оснастят двумя моторами: 149-сильным агрегатом 1,8 литра и 1,6-литровым двигателем мощностью 140 сил.
Официальная презентация Lada Vesta Sport пройдет в конце августа на Московском международном автосалоне. Кроме спортивной Vesta, компания представит обновленную Lada 4x4, рестайлинговую Granta седан, а также хетчбек, лифтбек, универсал, кросс-универсал и «внедорожную» версию Lada Xray.
По данным автомобильных аналитиков, Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем с механической трансмиссией в России. Только за первый квартал 2018 года «АвтоВАЗ» продал около 22 тысяч таких машин.
Автомобиль получил оригинальные 17-дюймовые колесные диски с низкопрофильной резиной, а также аэродинамические накладки на пороги. Информация о двигателе новой машины пока не разглашается. Однако, по предварительным данным, спортивный седан оснастят двумя моторами: 149-сильным агрегатом 1,8 литра и 1,6-литровым двигателем мощностью 140 сил.
Официальная презентация Lada Vesta Sport пройдет в конце августа на Московском международном автосалоне. Кроме спортивной Vesta, компания представит обновленную Lada 4x4, рестайлинговую Granta седан, а также хетчбек, лифтбек, универсал, кросс-универсал и «внедорожную» версию Lada Xray.
По данным автомобильных аналитиков, Lada Vesta стала самым продаваемым автомобилем с механической трансмиссией в России. Только за первый квартал 2018 года «АвтоВАЗ» продал около 22 тысяч таких машин.
Комментарии