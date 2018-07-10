Обвинение попросило для «бога Кузи» семи лет колонии

Гособвинение просит для создателя секты «бога Кузи» Андрея Попова 7 лет колонии за создание секты и мошенничество.
Гособвинение просит суд приговорить Андрея Попова, известного как «бог Кузя», к 7 годам колонии. Об этом сообщает «Интерфакс».
Анастасия Шпаковская, прокурор: «Прошу суд признать Попова виновным и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима без штрафа».
Троих последовательниц «бога», которые также проходят по его делу как обвиняемые, прокурор просит приговорить к срокам от 5 до 7 лет лишения свободы. Это Жанна Фролушкина, Надежда Романова и Галина Маркевич, которым инкриминируется мошенничество.
Изначально по делу «бога Кузи» проходили, кроме него самого, пять его последовательниц, однако в январе суд снял с фигурантов дела обвинение в создании деструктивного культа в связи с истечением срока давности, и в числе обвиняемых остались три женщины.
По данным следствия, от действий «бога Кузи» пострадали несколько сотен человек. Так, известно, что над своими ученицами Попов жестоко издевался. Все без исключения должны были вступать с ним в интимную связь, а тех, кто посмел ослушаться, он наказывал розгами.
Сам «бог Кузя» заставлял последователей вкладывать в секту все свои сбережения. Он заработал на своей секте не менее 215 миллионов рублей. Эти деньги были изъяты у него как вещественное доказательство, однако в октябре прошлого года стало известно, что бывший сообщник Попова украл их со счетов московского главка МВД и успел потратить часть на недвижимость и элитные автомобили.
«Бог Кузя» не признает себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.
Анастасия Шпаковская, прокурор: «Прошу суд признать Попова виновным и по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима без штрафа».
Троих последовательниц «бога», которые также проходят по его делу как обвиняемые, прокурор просит приговорить к срокам от 5 до 7 лет лишения свободы. Это Жанна Фролушкина, Надежда Романова и Галина Маркевич, которым инкриминируется мошенничество.
Изначально по делу «бога Кузи» проходили, кроме него самого, пять его последовательниц, однако в январе суд снял с фигурантов дела обвинение в создании деструктивного культа в связи с истечением срока давности, и в числе обвиняемых остались три женщины.
По данным следствия, от действий «бога Кузи» пострадали несколько сотен человек. Так, известно, что над своими ученицами Попов жестоко издевался. Все без исключения должны были вступать с ним в интимную связь, а тех, кто посмел ослушаться, он наказывал розгами.
Сам «бог Кузя» заставлял последователей вкладывать в секту все свои сбережения. Он заработал на своей секте не менее 215 миллионов рублей. Эти деньги были изъяты у него как вещественное доказательство, однако в октябре прошлого года стало известно, что бывший сообщник Попова украл их со счетов московского главка МВД и успел потратить часть на недвижимость и элитные автомобили.
«Бог Кузя» не признает себя виновным ни по одному из предъявленных ему обвинений.
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