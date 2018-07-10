Верховный суд может повторно рассмотреть дело о сносе элитных домов в петербургских Коломягах

Верховный суд вновь заинтересовался историей с самостроем на
северо-западе Петербурга.
Как рассказали жители подлежащего сносу дома на Тбилисской улице, Москва повторно затребовала материалы дела, хотя ранее отказывала петербуржцам в его пересмотре.
Эта процедура стала итогом жалобы на имя председателя высшей судебной инстанции. Когда именно состоится новое рассмотрение и состоится ли вообще не известно. В любом случае жильцы престижного района не теряют надежды на спасение своих квартир в «Никитинской усадьбе».
Напомним: разбирательство по поводу нескольких домов комплекса «Никитинская усадьба» тянется уже пять лет. Как выяснилось, многоэтажные здания были возведены на землях, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Ранее Приморский районный суд обязал собственников снести построенные без разрешительной документации дома.
Эта процедура стала итогом жалобы на имя председателя высшей судебной инстанции. Когда именно состоится новое рассмотрение и состоится ли вообще не известно. В любом случае жильцы престижного района не теряют надежды на спасение своих квартир в «Никитинской усадьбе».
Напомним: разбирательство по поводу нескольких домов комплекса «Никитинская усадьба» тянется уже пять лет. Как выяснилось, многоэтажные здания были возведены на землях, предназначенных для индивидуальной жилой застройки. Ранее Приморский районный суд обязал собственников снести построенные без разрешительной документации дома.
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