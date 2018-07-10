В Италии умер основатель Benetton

Один из основателей модного дома и группы компаний Benetton Карло Бенеттон умер в итальянском Тревизо на
75-м году жизни.
Как сообщает агентство ANSA, модельер скончался от тяжелой болезни, с которой боролся на протяжении полугода.
У Карло Бенеттон был рак, он ушел из жизни в возрасте 74 лет.
Карло Бенеттон основал Benetton Group в 1965 году вместе с двумя братьями Джильберто и Лучано и сестрой Джулианой. Свою первую партию ярких свитеров он сшил, продав велосипед младшего брата. На вырученные деньги он купил машинку для шитья и вязания.
У Карло Бенеттон был рак, он ушел из жизни в возрасте 74 лет.
Карло Бенеттон основал Benetton Group в 1965 году вместе с двумя братьями Джильберто и Лучано и сестрой Джулианой. Свою первую партию ярких свитеров он сшил, продав велосипед младшего брата. На вырученные деньги он купил машинку для шитья и вязания.
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