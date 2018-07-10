Пьяная москвичка избила и ранила ножницами 13-летнюю дочь

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство девочки-подростка в Москве.

Столичные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении многодетной матери, которая избила и ударила ножницами в грудь 13-летнюю дочь. Об этом сообщила представительница московского управления СК Юлия Иванова.



Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК по Москве: «По данным следствия, многодетная мать, проживающая в квартире жилого дома, расположенного по улице Липчанского в городе Москве, разозлившись на ребенка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки».



После избиения женщина два дня не выпускала дочь из дома, добавила представительница СК. Девочка смогла обратиться в полицию, когда ее наконец отпустили погулять. Сейчас девочка находится в больнице, а следователи допрашивают родственников и соседей семьи и выясняют, привлекалась ли мать девочки ранее к ответственности за плохое обращение с детьми.