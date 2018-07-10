    Пьяная москвичка избила и ранила ножницами 13-летнюю дочь

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    Пьяная москвичка избила и ранила ножницами 13-летнюю дочь

    Пьяная москвичка избила и ранила ножницами <nobr>13-летнюю</nobr> дочь

    Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство девочки-подростка в Москве.

    Столичные следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство в отношении многодетной матери, которая избила и ударила ножницами в грудь 13-летнюю дочь. Об этом сообщила представительница московского управления СК Юлия Иванова.

    Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК по Москве: «По данным следствия, многодетная мать, проживающая в квартире жилого дома, расположенного по улице Липчанского в городе Москве, разозлившись на ребенка, в состоянии алкогольного опьянения сначала нанесла девочке несколько ударов руками, после чего также нанесла два удара ножницами в область грудной клетки».

    После избиения женщина два дня не выпускала дочь из дома, добавила представительница СК. Девочка смогла обратиться в полицию, когда ее наконец отпустили погулять. Сейчас девочка находится в больнице, а следователи допрашивают родственников и соседей семьи и выясняют, привлекалась ли мать девочки ранее к ответственности за плохое обращение с детьми.

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