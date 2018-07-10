Замдекана юрфака МГУ арестован по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы заключил под стражу подозреваемого в хищении 39 млн рублей замдекана юридического факультета МГУ Владимира
Степанова-Егиянца.
По данным ТАСС, суд удовлетворил ходатайство следствие и арестовал замдекана до 7 сентября. По решению суда, все это время Степанов-Егиянц будет содержаться в СИЗО.
При этом суд отказал в защите, которая просила освободить Степанова-Егиянца под залог в 20 млн рублей. Теперь защита намерена обжаловать решение суда в Мосгорсуде.
Степанов-Егиянц также просил суд об освобождении под залог, утверждая, что заключение в СИЗО поставит крест на его карьере. Свою вину он не признал, заявив, что имел контакты с организатором хищения Ольгой Васильевой, но не знал о ее противоправной деятельности.
Владимир Степанов-Егиянц: «У меня в записной книжке больше трех тысяч контактов, а Ольга Васильева была одним из таких людей. Если бы я знал, что она занимается регистрацией фиктивных юридических лиц, то не стал бы иметь с ней дел».
Сама Васильева ранее была заключена под домашний арест. Еще один фигурант дела — Николай Ломакин — взят под стражу. Следствие считает, что Васильева, Ломакин и Степанов-Егиянц подделали документы об отставке директора компании «Автофинанс», торгующей подержанными машинами. После этого они похитили из офиса компании сейф с деньгами и автомобили со стоянки.
При этом суд отказал в защите, которая просила освободить Степанова-Егиянца под залог в 20 млн рублей. Теперь защита намерена обжаловать решение суда в Мосгорсуде.
Степанов-Егиянц также просил суд об освобождении под залог, утверждая, что заключение в СИЗО поставит крест на его карьере. Свою вину он не признал, заявив, что имел контакты с организатором хищения Ольгой Васильевой, но не знал о ее противоправной деятельности.
Владимир Степанов-Егиянц: «У меня в записной книжке больше трех тысяч контактов, а Ольга Васильева была одним из таких людей. Если бы я знал, что она занимается регистрацией фиктивных юридических лиц, то не стал бы иметь с ней дел».
Сама Васильева ранее была заключена под домашний арест. Еще один фигурант дела — Николай Ломакин — взят под стражу. Следствие считает, что Васильева, Ломакин и Степанов-Егиянц подделали документы об отставке директора компании «Автофинанс», торгующей подержанными машинами. После этого они похитили из офиса компании сейф с деньгами и автомобили со стоянки.
Комментарии