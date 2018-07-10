    В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет

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    • Фото: @ER24EMS / twitter.com
    В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет

    В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет

    В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет
  • Фото: @ER24EMS / twitter.com

    • Не менее 19 человек пострадали при крушении самолета недалеко от столицы ЮАР Претории.

    Пассажирский самолет разбился в поле недалеко от столицы ЮАР Претории. По данным BBC, не менее 19 человек получили травмы, по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.

    Подробности происшествия пока неизвестны. На фотографиях с места происшествия видно, что на самолете изображен логотип нидерландской авиакомпании Martinair.

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