В ЮАР потерпел крушение пассажирский самолет

Не менее 19 человек пострадали при крушении самолета недалеко от столицы ЮАР Претории.
Пассажирский самолет разбился в поле недалеко от столицы ЮАР Претории. По данным BBC, не менее 19 человек получили травмы, по меньшей мере один человек находится в критическом состоянии.
Подробности происшествия пока неизвестны. На фотографиях с места происшествия видно, что на самолете изображен логотип нидерландской авиакомпании Martinair.
Подробности происшествия пока неизвестны. На фотографиях с места происшествия видно, что на самолете изображен логотип нидерландской авиакомпании Martinair.
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