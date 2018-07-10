Самарский отель на 223% завысил цены во время ЧМ-2018

Ростуризм опубликовал обновленный «черный список» отелей, которые завысили цены на номера во время чемпионата мира по футболу.
В ведомстве рассказали, что на данный момент выявили 17 случаев завышения цен отелями в пяти регионах страны. Шесть из них в Санкт-Петербурге, по четыре — в Москве и Краснодарском крае, два — в Татарстане и один в Самарской области.
По данным Ростуризма, сильнее всего завысили цены гостиницы в Москве — до 106% и в Самарской области — до 223%.
В целом же по количеству нарушений лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, затем Калининградская область и Краснодарский край. Больше всего нарушений оказалось в гостиницах «без звезд», а также в отелях 3* и 2*.
Ранее сообщалось, что Ростуризм составил список гостиниц, которые особенно подняли цены на период проведения чемпионата мира по футболу. За все время чемпионата в «черном списке» побывали 297 отелей, 42 из них по несколько раз.
Игры мирового футбольного первенства проходят в 11 городах России. Чемпионат начался 14 июня и завершится 15 июля.
По данным Ростуризма, сильнее всего завысили цены гостиницы в Москве — до 106% и в Самарской области — до 223%.
В целом же по количеству нарушений лидирует Санкт-Петербург, на втором месте Москва, затем Калининградская область и Краснодарский край. Больше всего нарушений оказалось в гостиницах «без звезд», а также в отелях 3* и 2*.
Ранее сообщалось, что Ростуризм составил список гостиниц, которые особенно подняли цены на период проведения чемпионата мира по футболу. За все время чемпионата в «черном списке» побывали 297 отелей, 42 из них по несколько раз.
Игры мирового футбольного первенства проходят в 11 городах России. Чемпионат начался 14 июня и завершится 15 июля.
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