    Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины и сам заплатит штраф ФИФА

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Ступников
    Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины и сам заплатит штраф ФИФА

    Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины и сам заплатит штраф ФИФА

    Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины и сам заплатит штраф ФИФА
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Ступников

    • Член делегации сборной Хорватии Огнен Вукоевич, отозванный с чемпионата мира 2018 года из-за скандала после матча с Россией, намерен самостоятельно выплатить штраф, который на него был наложен в качестве наказания.

    Огнен Вукоевич поблагодарил за поддержку, но не согласился, чтобы штраф ФИФА за него платила Федерация футбола Украины, сообщает украинский портал «Обозреватель».

    Огнен Вукоевич: «Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку».

    смотретьХорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео со словами «слава Украине»
    Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео со словами «слава Украине»
    Ранее президент Федерации футбола Украины, депутат Рады от «Блока Порошенко» Андрей Павелко заявил, что ФФУ решила возместить Вукоевичу штраф за видеоролик с хорватским футболистом Домагоем Видой после матча ЧМ-2018 с Россией с приветствием «Слава Украине!» Кроме того ФФУ пригласила хорватского футболиста на работу.

    После победы сборной Хорватии над сборной России в ¼ чемпионата мира по футболу 2018 года футболист хорватской сборной, экс-игрок ФК «Динамо» (Киев) Домага Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии и киевского клуба Огеном Вукоевичем опубликовали в соцсетях видеоролик с приветствиями Украине. На видео Вида скандирует вошедший в современный обиход бандеровский лозунг: «Слава Украине!», а Вукоевич говорит: «Это победа за „Динамо“ и за Украину».

    ФИФА вынес предупреждение Виде за этот видеоролик. А бывшего футболиста и тренера-селекционера киевского «Динамо» Вукоевича освободили от обязанностей помощника тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018 и исключили из хорватской делегации на турнире.

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