Хорват Вукоевич отказался от помощи Украины и сам заплатит штраф ФИФА

смотреть Хорватия отстранила Вукоевича от ЧМ-2018 за видео со словами «слава Украине»

Огнен Вукоевич поблагодарил за поддержку, но не согласился, чтобы штраф ФИФА за него платила Федерация футбола Украины, сообщает украинский портал «Обозреватель».: «Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку».Ранее президент Федерации футбола Украины, депутат Рады от «Блока Порошенко» Андрей Павелко заявил, что ФФУ решила возместить Вукоевичу штраф за видеоролик с хорватским футболистом Домагоем Видой после матча ЧМ-2018 с Россией с приветствием «Слава Украине!» Кроме того ФФУ пригласила хорватского футболиста на работу.После победы сборной Хорватии над сборной России в ¼ чемпионата мира по футболу 2018 года футболист хорватской сборной, экс-игрок ФК «Динамо» (Киев) Домага Вида вместе с экс-игроком сборной Хорватии и киевского клуба Огеном Вукоевичем опубликовали в соцсетях видеоролик с приветствиями Украине. На видео Вида скандирует вошедший в современный обиход бандеровский лозунг: «Слава Украине!», а Вукоевич говорит: «Это победа за „Динамо“ и за Украину».ФИФА вынес предупреждение Виде за этот видеоролик. А бывшего футболиста и тренера-селекционера киевского «Динамо» Вукоевича освободили от обязанностей помощника тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ-2018 и исключили из хорватской делегации на турнире.