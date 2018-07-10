Взбесившиеся пчелы больше часа не пускали полицейских к месту ДТП

Молькино, 5:15 -------------- О чем говорит Краснодар @bigbro_krd 🚧🚧🚧 ️Благодарим нашего подписчика за предоставленный материал. 🚧🚧🚧

Публикация от Свежие ДТП, г. Краснодар (@krddtp) 9 Июл 2018 в 9:07 PDT