Взбесившиеся пчелы больше часа не пускали полицейских к месту ДТП

В Краснодарском крае в ДТП попал грузовик, перевозивший ульи. Потерявшие дом пчелы больше часа не подпускали людей к месту происшествия.
Растревоженные пчелы из выпавших на дорогу ульев не давали полицейским расчистить дорогу после ДТП. Авария с грузовиком, перевозившим ульи, произошла во вторник на трассе М-4 «Дон» в Краснодарском крае, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.
Источник: «Авария произошла на участке федеральной трассы в районе населенного пункта Молькино Краснодарского края. Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении УАЗ и грузовик, перевозивший в кузове улья с пчелами. От удара несколько ульев выпали на проезжую часть».
По словам собеседника агентства, люди в ДТП не пострадали, но пчелы «взбесились и нападали на всех, кто пытался приблизиться к лежавшим на дороге ульям». В итоге полицейские и дорожные службы устраняли последствия аварии около часа.
В региональном управлении МВД информацию о происшествии оставили без комментариев.
Источник: «Авария произошла на участке федеральной трассы в районе населенного пункта Молькино Краснодарского края. Столкнулись двигавшиеся в попутном направлении УАЗ и грузовик, перевозивший в кузове улья с пчелами. От удара несколько ульев выпали на проезжую часть».
По словам собеседника агентства, люди в ДТП не пострадали, но пчелы «взбесились и нападали на всех, кто пытался приблизиться к лежавшим на дороге ульям». В итоге полицейские и дорожные службы устраняли последствия аварии около часа.
В региональном управлении МВД информацию о происшествии оставили без комментариев.
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