В МВД РФ подтвердили, что осужденный режиссер Сенцов является гражданином РФ

Отбывающие наказание в российской колонии режиссер Олег Сенцов является гражданином РФ, сообщили в МВД.
«Сообщаем, что Сенцов Олег Геннадьевич, 13 июля 1976 года рождения, является гражданином Российской Федерации», — сообщили в пресс-центре в ответ на запрос «Интерфакса».
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Олег Сенцов находится в российской тюрьме как гражданин Украины. «Сенцов не смог предоставить ни паспорт гражданина РФ, ни его копию, ни его номер. Он — гражданин Украины», — отметила она, подчеркнув, что не существует ни единого документа, свидетельствующего о том, что у осужденного режиссера есть гражданство РФ.
Олег Сенцов — уроженец Симферополя. Весной 2014 года после возвращения Крыма в состав РФ он был задержан по подозрению в терроризме. 6 июня 2014 года к Сенцову не был допущен украинский консул, так как граждане РФ, имеющие также иное гражданство, рассматриваются Россией только как граждане РФ.
Напомним, что после возвращения Крыма в состав РФ российское гражданство было предоставлено всем жителям полуострова, не написавшим заявление об отказе.
Отметим, что ранее в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был арестован по обвинению в госизмене. Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Сенцов осужден за подготовку теракта.
Ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что Олег Сенцов находится в российской тюрьме как гражданин Украины. «Сенцов не смог предоставить ни паспорт гражданина РФ, ни его копию, ни его номер. Он — гражданин Украины», — отметила она, подчеркнув, что не существует ни единого документа, свидетельствующего о том, что у осужденного режиссера есть гражданство РФ.
Олег Сенцов — уроженец Симферополя. Весной 2014 года после возвращения Крыма в состав РФ он был задержан по подозрению в терроризме. 6 июня 2014 года к Сенцову не был допущен украинский консул, так как граждане РФ, имеющие также иное гражданство, рассматриваются Россией только как граждане РФ.
Напомним, что после возвращения Крыма в состав РФ российское гражданство было предоставлено всем жителям полуострова, не написавшим заявление об отказе.
Отметим, что ранее в Киеве не исключали возможность обмена Сенцова на главного редактора РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, который был арестован по обвинению в госизмене. Комментируя это предложение, Владимир Путин во время прямой линии отметил, что Вышинский был задержан за свою профессиональную деятельность на Украине, а Сенцов осужден за подготовку теракта.
Комментарии