Трамп приготовил «маленький подарок» для Путина

Американский лидер сообщил, что собирается вручить президенту РФ Владимиру Путину подарок, но не рассказал, какой именно.
«У меня действительно есть маленький подарок для него (Владимира Путина), но вы узнаете, что это за подарок, только когда я его вручу», — поделился с журналистами президент США Дональд Трамп. Его слова приводит New York Daily News.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос, является президент России для него врагом или другом, заявил, что считает Путина своим соперником. При этом он отметил, что запланированная в Хельсинки встреча может оказаться самой простой частью его европейского турне — легче предстоящих переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и саммита НАТО.
Сегодня президент США Дональд Трамп вылетел в турне по европейским странам, в рамках которого примет участие в саммите НАТО, посетит Великобританию и в завершение встретится с российским лидером Владимиром Путиным в столице Финляндии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты РФ и США на саммите в Хельсинки 16 июля обсудят Сирию, Украину, а также могут затронуть любые другие темы. «Какой-то формальной бумаги не будет. Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определиться, что им обсуждать», — отметил он.
Ранее Трамп, отвечая на вопрос, является президент России для него врагом или другом, заявил, что считает Путина своим соперником. При этом он отметил, что запланированная в Хельсинки встреча может оказаться самой простой частью его европейского турне — легче предстоящих переговоров с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и саммита НАТО.
Сегодня президент США Дональд Трамп вылетел в турне по европейским странам, в рамках которого примет участие в саммите НАТО, посетит Великобританию и в завершение встретится с российским лидером Владимиром Путиным в столице Финляндии.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что президенты РФ и США на саммите в Хельсинки 16 июля обсудят Сирию, Украину, а также могут затронуть любые другие темы. «Какой-то формальной бумаги не будет. Они достаточно опытные и влиятельные люди, чтобы самим определиться, что им обсуждать», — отметил он.
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