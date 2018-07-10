Смертельное ДТП с байкерами в Кемерове попало на видео

В Сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, которая сняла момент столкновения автомобиля и мотоцикла в Кемерове.

В результате аварии погиб мотоциклист.



На кадрах видно, как водитель автомобиля «Лада» начинает совершать маневр, в этот момент в него на полной скорости и врезается мотоцикл «Ямаха». У легковушки оказалась полностью смята одна сторона, а байкер и его пассажир перелетели через крышу легковушки.



По предварительной оценке Госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя «Лады», который по правилам должен был уступить дорогу мотоциклу.