    Смертельное ДТП с байкерами в Кемерове попало на видео. байкеры, ДТП, Кемеровская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСмертельное ДТП с байкерами в Кемерове попало на видео

    Смертельное ДТП с байкерами в Кемерове попало на видео

    4 комментария
    • Фото: vk.com
    Смертельное ДТП с байкерами в Кемерове попало на видео

    Смертельное ДТП с байкерами в Кемерове попало на видео

    Смертельное ДТП с байкерами в Кемерове попало на видео
    • Фото: vk.com

      • В Сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, которая сняла момент столкновения автомобиля и мотоцикла в Кемерове.

      В результате аварии погиб мотоциклист.

      На кадрах видно, как водитель автомобиля «Лада» начинает совершать маневр, в этот момент в него на полной скорости и врезается мотоцикл «Ямаха». У легковушки оказалась полностью смята одна сторона, а байкер и его пассажир перелетели через крышу легковушки.

      По предварительной оценке Госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя «Лады», который по правилам должен был уступить дорогу мотоциклу.

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