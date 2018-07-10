Смертельное ДТП с байкерами в Кемерове попало на видео

В Сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, которая сняла момент столкновения автомобиля и мотоцикла в Кемерове.
В результате аварии погиб мотоциклист.
На кадрах видно, как водитель автомобиля «Лада» начинает совершать маневр, в этот момент в него на полной скорости и врезается мотоцикл «Ямаха». У легковушки оказалась полностью смята одна сторона, а байкер и его пассажир перелетели через крышу легковушки.
По предварительной оценке Госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя «Лады», который по правилам должен был уступить дорогу мотоциклу.
На кадрах видно, как водитель автомобиля «Лада» начинает совершать маневр, в этот момент в него на полной скорости и врезается мотоцикл «Ямаха». У легковушки оказалась полностью смята одна сторона, а байкер и его пассажир перелетели через крышу легковушки.
По предварительной оценке Госавтоинспекции, ДТП произошло по вине водителя «Лады», который по правилам должен был уступить дорогу мотоциклу.
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