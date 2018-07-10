В дни репетиций парада ВМФ Центральный участок питерского ЗСД сделают бесплатным

Петербург готовится ко Дню ВМФ. Горожан ждут пробки и перекрытые улицы. Сегодня вице-губернатор Александр Говорунов и его коллеги из профильных ведомств рассказали, как подготовиться к празднику, чтобы получить от него удовольствие.

Прежде всего, по словам чиновников, стоит отказаться от личного автомобиля и отдать предпочтение метро. Не надо забывать, что в дни репетиций военно-морского парада 22 и 26 июля с 11 до 13 часов разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. В это время с 10:00 до 14:00 станет бесплатным Центральный участок Западного скоростного диаметра.



В Кронштадт в день парада 29 июля можно будет попасть только по пропускам и приглашениям, а дамба будет открыта только для общественного транспорта. Большинство участников мероприятия уже прибыли в город на Неве. В ближайшее время ожидают швартовку корабли Северного флота.



Всего в военно-морском параде примут участие 41 боевой корабль и подводная лодка, 38 воздушных судов и четыре тысячи военнослужащих. К празднику присоединятся и международные делегации. Военные музыканты из Китая, Вьетнама, Индии покажут свое мастерство.