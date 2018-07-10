КС разрешил платить за отопление по счетчику в случае неисправных приборов у соседей

Конституционный суд рассматривал жалобу жителя Подмосковья, который не мог оплачивать счета за теплоснабжение по индивидуальному счетчику
из-за сломанных приборов в остальном доме.
Сегодня Конституционный суд согласился с доводами жителя Подмосковья, который хотел получать квитанции за теплоснабжение по показателям приборов учета, установленных в квартире. Однако, согласно Жилищному кодексу и другим нормам, это возможно, лишь если все помещения в многоквартирном доме оборудованы такими устройствами.
А в здании, где живет заявитель, некоторые собственники свои счетчики испортили или сняли. И таким образом нагрели экономных соседей, которым при расчете на основании общедомового потребления тепла и площади квартиры пришлось платить и за себя, и за того парня.
В высокой инстанции в Петербурге такой порядок признали противоречащим Конституции и постановили изменить законодательство и правила оказания коммунальных услуг. КС выступил против ситуации, когда жильцы многоквартирных домов не могут платить за тепло по своим индивидуальным счетчикам, если собственник хотя бы одного помещения в их доме демонтировал или довел до неработающего состояния свои приборы учета.
А пока обладатели исправных счетчиков будут платить по их показаниям, а повредившие или демонтировавшие приборы учета — по нормативам потребления.
Юрий Рудкин, судья-докладчик: «В тех квартирах, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета, теперь их владельцы обязаны оплачивать размер платы за тепловую энергию, исходя из нормативов потребления коммунальной услуги. Расчет платы будет гораздо выше».
Гражданин, подавший жалобу в Конституционный суд, теперь может претендовать на пересмотр своих исков и перерасчет. Зато другим людям, попавшим в схожую ситуацию, следует обращаться в свои обслуживающие организации. Однако задним числом корректировать размер оплаты они не обязаны.
Как уточняет ТАСС, сегодняшнее постановление КС касается тех домов, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2012 года и в которых все жилые и нежилые посещения оборудованы индивидуальными счетчиками, а сама многоэтажка имеет общедомовой прибор учета.
Также данное решение распространяется и на дома с капитальным ремонтом, в ходе которого эти счетчики тепла были установлены. В остальных жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными счетчиками, граждане не могут отдельно от всего дома поставить в свою квартиру счетчик и претендовать на перерасчет платежей.
А в здании, где живет заявитель, некоторые собственники свои счетчики испортили или сняли. И таким образом нагрели экономных соседей, которым при расчете на основании общедомового потребления тепла и площади квартиры пришлось платить и за себя, и за того парня.
В высокой инстанции в Петербурге такой порядок признали противоречащим Конституции и постановили изменить законодательство и правила оказания коммунальных услуг. КС выступил против ситуации, когда жильцы многоквартирных домов не могут платить за тепло по своим индивидуальным счетчикам, если собственник хотя бы одного помещения в их доме демонтировал или довел до неработающего состояния свои приборы учета.
А пока обладатели исправных счетчиков будут платить по их показаниям, а повредившие или демонтировавшие приборы учета — по нормативам потребления.
Юрий Рудкин, судья-докладчик: «В тех квартирах, в которых отсутствуют индивидуальные приборы учета, теперь их владельцы обязаны оплачивать размер платы за тепловую энергию, исходя из нормативов потребления коммунальной услуги. Расчет платы будет гораздо выше».
Гражданин, подавший жалобу в Конституционный суд, теперь может претендовать на пересмотр своих исков и перерасчет. Зато другим людям, попавшим в схожую ситуацию, следует обращаться в свои обслуживающие организации. Однако задним числом корректировать размер оплаты они не обязаны.
Как уточняет ТАСС, сегодняшнее постановление КС касается тех домов, которые введены в эксплуатацию после 1 января 2012 года и в которых все жилые и нежилые посещения оборудованы индивидуальными счетчиками, а сама многоэтажка имеет общедомовой прибор учета.
Также данное решение распространяется и на дома с капитальным ремонтом, в ходе которого эти счетчики тепла были установлены. В остальных жилых помещениях, не оборудованных индивидуальными счетчиками, граждане не могут отдельно от всего дома поставить в свою квартиру счетчик и претендовать на перерасчет платежей.
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