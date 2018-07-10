    В Петербурге приговорили участников похищения экс-управляющего холдинга «Ленинец». Санкт-Петербург, похищения людей, приговоры, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Петербурге приговорили участников похищения экс-управляющего холдинга «Ленинец»

    В Петербурге приговорили участников похищения экс-управляющего холдинга «Ленинец»

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    В Петербурге приговорили участников похищения экс-управляющего холдинга «Ленинец»

    В Петербурге приговорили участников похищения <nobr>экс-управляющего</nobr> холдинга «Ленинец»

      Сегодня в Городском суде Петербурга получили реальные сроки наказания виновные в похищении топ-менеджера Александра Горбунова.

      Топ-менеджер оборонного предприятия «Ленинец» Александр Горбунов был похищен три года назад, когда возвращался с работы. Несколько дней его держали в неизвестном помещении, потом отвезли и выпустили на свободу в одном из садоводств Всеволожского района.

      В полиции Горбунов написал заявление, что кроме похищения у него силой забрали крупную сумму в валюте. Спустя год удалось задержать двоих похитителей, и во время следственных действий они заявили, что совершили преступление по указанию Александра Мешкова — на тот момент второго человека в «Ленинце».

      Задача была одна — добиться от Горбунова признания в том, что именно он был организатором покушения на журналиста Олега Кашина. Добились. Горбунов после инъекции неизвестного вещества, произнес то, что и хотели услышать похитители. Сейчас Горбунов проходит по московскому делу в качестве свидетеля.

      Сам Мешков когда-то признался журналистам, что якобы помогал Горбунову собирать информацию об Олеге Кашине. И после избиения журналиста опасался, что его ликвидируют как ненужного свидетеля. Поэтому видеокадры с признанием Горбунова считал гарантией своей безопасности. Это еще один, неожиданный поворот в деле, в котором точка до сих пор не поставлена.

      Сегодня судья Городского суда Галина Пономарёва выносила решение лишь по статье «Похищение человека». Андрею Земцову назначили семь лет в колонии строго режима.

      Чуть меньшие сроки получили его подельники. Веселков, Кавтаскин и сам начальник охраны холдинга — Михаил Новиков. У них срок наказания шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима. Как и предполагалось, защита подсудимых осталась недовольна. Адвокат потерпевшей стороны, наоборот, итогом процесса остался доволен, передает корреспондент НТВ Александр Щерба.

      Обвинительный приговор прозвучал сегодня и для четверых обвиняемых, которые находились под подпиской о невыезде. После окончательных слов судьи Чухнин, Ефремов, Геращенко и Борисов попрощались с большой группой поддержки и были взяты под стражу. Каждый из них, кроме Юрия Чухнина, проведет в колонии строго режима по шесть с половиной лет. Чухнин на полгода меньше. Предполагаемый организатор похищения Александр Мешков находится в розыске.

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