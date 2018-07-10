Болельщики верят в победу бельгийцев и готовят на закуску французские багеты

Первый полуфинал ЧМ в Петербурге соберет на трибунах тысячи болельщиков из Франции и Бельгии. Не только рядовых фанатов, но президента и королевскую семью. Центр Северной столицы уже стал трехцветным.
Сегодня на «Стадионе Санкт-Петербург» решится, кто станет первым финалистом чемпионата мира по футболу — 2018. В полуфинале сразятся сборные Бельгии и Франции. Понятно, что зрелище на поле будет очень ярким. Но и на трибунах будет не менее феерично.
Кресла болельщиков займут президент Франции Эмманюэль Макрон, а противостоять ему в поддержке любимой команды будут бельгийский король Филипп и его супруга королева Матильда.
В Петербург уже прибыла и на первый взгляд независимая звездная болельщица — Памела Андерсон. Снимок с артисткой опубликовала в Instagram сотрудница аэропорта. Однако поклонники самой звезды знают, на чьей стороне она сегодня будет. Ее возлюбленный Адиль Рами — защитник французской команды.
Между тем уже гуляющие по Петербургу бельгийские болельщики поедают сырники и бефстроганов. Никакие трудности их не остановят на пути к финалу.
Каждого нечаянно оказавшегося на Невском француза они встречают гулким неодобрительным приветствием. А французам, кажется, даже нравится. Пританцовывают явно с мыслями «Но пасаран». Правда, бельгийцы перетягивают канат. Мол, трехцветные на этом турнире только они.
Оливер Свинхаутс, болельщик (Бельгия): «Это типичная французская шапочка. Одну такую мне подарили, когда Бельгия обыграла Францию со счетом 4:3 два года назад. Еще есть типичный французский багет, который мы будем есть. Сегодня вечером мы будем есть эти французские символы».
Корреспондент НТВ Антон Зыков узнал, в чем преимущества Красных дьяволов.
Кресла болельщиков займут президент Франции Эмманюэль Макрон, а противостоять ему в поддержке любимой команды будут бельгийский король Филипп и его супруга королева Матильда.
В Петербург уже прибыла и на первый взгляд независимая звездная болельщица — Памела Андерсон. Снимок с артисткой опубликовала в Instagram сотрудница аэропорта. Однако поклонники самой звезды знают, на чьей стороне она сегодня будет. Ее возлюбленный Адиль Рами — защитник французской команды.
Между тем уже гуляющие по Петербургу бельгийские болельщики поедают сырники и бефстроганов. Никакие трудности их не остановят на пути к финалу.
Каждого нечаянно оказавшегося на Невском француза они встречают гулким неодобрительным приветствием. А французам, кажется, даже нравится. Пританцовывают явно с мыслями «Но пасаран». Правда, бельгийцы перетягивают канат. Мол, трехцветные на этом турнире только они.
Оливер Свинхаутс, болельщик (Бельгия): «Это типичная французская шапочка. Одну такую мне подарили, когда Бельгия обыграла Францию со счетом 4:3 два года назад. Еще есть типичный французский багет, который мы будем есть. Сегодня вечером мы будем есть эти французские символы».
Корреспондент НТВ Антон Зыков узнал, в чем преимущества Красных дьяволов.
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