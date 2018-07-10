На Украине запретят книги еще 12 российских издательств

На Украине намерены ввести санкции против еще 12 российских издательств, которые якобы распространяют «антиукраинскую литературу».
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Как сообщила пресс-служба Госкомтелерадио Украины, в перечень запрещенных на Украине книжных издательств попадут еще девять издательств и три веб-сайта. Их названия пока не раскрываются, так как список носит рекомендательный характер.
В настоящий момент, по данным ТАСС, в список запрещенных на Украине изданий входят 184 книги. Среди авторов — Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Анатолий Терещенко и другие. Согласно подсчетам Госкомтелерадио, что больше всего запрещенных книг было выпущено российскими издательствами «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф» и «Алгоритм».
Закон, ограничивающий ввоз в страну так называемой книжной продукции антиукраинского содержания, вступил в силу в начале 2017 года. С тех пор под запрет уже попали десятки изданий — от книг по истории России до былин об Илье Муромце.
В настоящий момент, по данным ТАСС, в список запрещенных на Украине изданий входят 184 книги. Среди авторов — Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Анатолий Терещенко и другие. Согласно подсчетам Госкомтелерадио, что больше всего запрещенных книг было выпущено российскими издательствами «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф» и «Алгоритм».
Закон, ограничивающий ввоз в страну так называемой книжной продукции антиукраинского содержания, вступил в силу в начале 2017 года. С тех пор под запрет уже попали десятки изданий — от книг по истории России до былин об Илье Муромце.
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