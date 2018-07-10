    На Украине запретят книги еще 12 российских издательств

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    На Украине запретят книги еще 12 российских издательств

    На Украине запретят книги еще 12 российских издательств

    На Украине намерены ввести санкции против еще 12 российских издательств, которые якобы распространяют «антиукраинскую литературу».

    Как сообщила пресс-служба Госкомтелерадио Украины, в перечень запрещенных на Украине книжных издательств попадут еще девять издательств и три веб-сайта. Их названия пока не раскрываются, так как список носит рекомендательный характер.

    В настоящий момент, по данным ТАСС, в список запрещенных на Украине изданий входят 184 книги. Среди авторов — Захар Прилепин, Эдуард Лимонов, Александр Дугин, Анатолий Терещенко и другие. Согласно подсчетам Госкомтелерадио, что больше всего запрещенных книг было выпущено российскими издательствами «Вече», «Эксмо», «Центрполиграф» и «Алгоритм».

    Закон, ограничивающий ввоз в страну так называемой книжной продукции антиукраинского содержания, вступил в силу в начале 2017 года. С тех пор под запрет уже попали десятки изданий — от книг по истории России до былин об Илье Муромце.

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