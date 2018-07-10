    Курганское кафе кормило посетителей продуктами 5-летней давности

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    Курганское кафе кормило посетителей продуктами 5-летней давности

    Курганское кафе кормило посетителей продуктами <nobr>5-летней</nobr> давности

    Роспотребнадзор провел проверку в кафе «Катерок» в городе Макушино Курганской области и обнаружил на кухне продукты, срок годности которых истек 4–5 лет назад.

    В кафе-столовой насчитали более 100 наименований испорченных продуктов. Так, ничего не подозревающим посетителям «Катерка» подавали полуфабрикаты, консервы и соленья, которые еще 4 и даже 5 лет должны были отправиться на свалку.

    Просроченными также оказались почти все специи и приправы, а также заправки для салатов и маринадов, отмечается в сообщении регионального ведомства.

    Виновным в нарушении техрегламента признали старшего повара кафе-столовой. Он заплатит штраф 20 тысяч рублей.

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