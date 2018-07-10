ЦБ зафиксировал резкое увеличение оттока капитала из РФ

Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2018 года вырос на 32%.
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2018 года составил 17,3 млрд долларов, что на 32% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Банк России, передает «Интерфакс».
Напомним, в июле прошлого года эксперты зафиксировали рекордный отток капитала из РФ. Сокращение вложений в российские ценные бумаги объяснялось падением цен на нефть, обострением корпоративных конфликтов, а также тем, что не реализовались ожидания сближения России и США.
В этом году, по данным ЦБ РФ, снижение интереса иностранных инвесторов к российским компаниям будет связано с расширением антироссийских санкций и повышенной волатильностью на мировых рынках. Значительное влияние на динамику чистого кредитования вносят не банки, как это было годом ранее, а частные компании другого профиля.
Напомним, в июле прошлого года эксперты зафиксировали рекордный отток капитала из РФ. Сокращение вложений в российские ценные бумаги объяснялось падением цен на нефть, обострением корпоративных конфликтов, а также тем, что не реализовались ожидания сближения России и США.
В этом году, по данным ЦБ РФ, снижение интереса иностранных инвесторов к российским компаниям будет связано с расширением антироссийских санкций и повышенной волатильностью на мировых рынках. Значительное влияние на динамику чистого кредитования вносят не банки, как это было годом ранее, а частные компании другого профиля.
Комментарии