Минздрав предложил повысить акцизы на алкоголь крепче 9%

Минздрав России настаивает, что повышение ставки акциза на алкоголь с содержанием этилового спирта более 9% поможет и дальше сокращать смертность от алкогольных отравлений в России.

Минздрав отмечает, что большинство отравлений алкоголем, в том числе с летальным исходом, представляют собой острые отравления этанолом. По данным Роспотребнадзора, это происходит в 93,7% случаев.



Министерство здравоохранения обращает внимание, что сейчас ставка акциза для алкоголя с долей этилового спирта более 9% составляет 523 рубля за литр. При этом известно, что правительство не планировало менять акцизы до конца 2019 года.



В ведомстве обращают внимание, что все предыдущие меры — распространение ЕГАИС на розничные продажи алкогольной продукции, запрет продажи дешевых суррогатов алкогольной продукции под видом парфюмерии, продажа лекарств в меньшей, чем раньше таре — привели к снижению смертности от алкогольных отравлений с 10,6 случаев на 100 тысяч человек в 2012 году до 8,4 в 2017 году.



Чтобы сохранить позитивную динамику, требуется реализация новых антиалкогольных мер, говорится в сообщении Минздрава.