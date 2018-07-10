В Британии умер последний министр из правительства Черчилля

Последний остававшийся в живых член кабинета Уинстона Черчилля, бывший глава МИД Питер Карингтон скончался в Великобритании в возрасте 99 лет.
Об этом в своем Twitter сообщил глава аппарата премьер-министра Терезы Мэй Дэвид Лидингтон.
Дэвид Лидингтон, глава аппарата Терезы Мэй: «С огорчением узнал о смерти моего предшественника лорда Карингтона, бывшего министра обороны и иностранных дел, а также последнего члена послевоенного правительства Черчилля. Мои глубокие соболезнования его семье».
Лорд Карингтон вошел в большую политику в 1951 году, став министром сельского хозяйства в правительстве Черчилля. Позже Карингтон несколько лет был главой МИД в кабинете Маргарет Тэтчер. Ушел в отставку в 1982 году после вторжения Аргентины на Фолклендские острова. А с 1984 по 1988 год британский политик возглавлял НАТО, будучи старейшим генеральным секретарем организации.
Дэвид Лидингтон, глава аппарата Терезы Мэй: «С огорчением узнал о смерти моего предшественника лорда Карингтона, бывшего министра обороны и иностранных дел, а также последнего члена послевоенного правительства Черчилля. Мои глубокие соболезнования его семье».
Лорд Карингтон вошел в большую политику в 1951 году, став министром сельского хозяйства в правительстве Черчилля. Позже Карингтон несколько лет был главой МИД в кабинете Маргарет Тэтчер. Ушел в отставку в 1982 году после вторжения Аргентины на Фолклендские острова. А с 1984 по 1988 год британский политик возглавлял НАТО, будучи старейшим генеральным секретарем организации.
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