Силовики и добровольцы обсудили поиск и спасение пропавших людей

Российские силовые ведомства разработали специальный алгоритм поиска пропавших людей. Важная роль в операциях, когда на счету каждая минута, отводится волонтерам. МВД уже договорилось с добровольцами о совместной работе во многих регионах страны. Об этом стало известно сегодня на открытии первого всероссийского форума поисково-спасательных отрядов.

Последнее достижение — обнаружение пенсионера Виктора Семёновича (родные попросили не называть фамилию), который просто ушел с дачи в неизвестном направлении. Пожилой мужчина перенес инсульт и, возможно, у него есть проблемы с памятью. Больше суток его искали волонтеры отряда «Лиза Алерт». Нашли обезвоженного, но, слава богу, живого.



Татьяна Александрова, координатор отряда «Лиза Алерт»: «Пожилых людей родные часто вывозят на дачу, на свежий воздух, но случись чего, их там гораздо сложнее искать, чем в городе, где полиция и люди внимание обращают».



«Лиза Алерт» — это самый известный поисковый отряд России. Все началось 8 лет назад, когда в лесу заблудилась девочка Лиза Фомкина. Тогда волонтерское движение еще не было развито, но на призыв в Интернете откликнулось человек 300. Увы, это было на 5-й день после пропажи ребенка, нашли ее только на 10-й. До спасения она не дожила всего сутки. Название организации объединило в себе имя Лизы и английское слово alert, что в переводе означает «тревога». Тогда это были просто неравнодушные люди без всякой поддержки.



Сегодня же организовали первый специальный форум, чтобы связать силы волонтеров со всеми официальными силами. Здесь сегодня МВД, МЧС губернатор. И они уже начали сотрудничать с гражданскими добровольцами. Подробности — в материале корреспондента НТВ Юрия Кучинского.