Депутаты хотят избавить граждан от роуминга в России

В Госдуме в первом чтении приняла законопроект, который отменяет национальный мобильный роуминг. Так как национальный роуминг в России и так практически не существует, депутаты, скорее всего, имеют в виду внутрисетевой роуминг.
Нижняя палата российского парламента решила отменить понятие «национальный роуминг». Законопроект об этом должны рассмотрели сегодня в первом чтении. Под «национальным роумингом» принято понимать такую ситуацию, когда абонент, допустим, МТС, едет в регион, где у МТС покрытия нет, тогда абонента автоматически переключают на сеть другого оператора, например, «Вымпелком».
В апреле Федеральная антимонопольная служба заявила, что МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» национальный роуминг уже отменили, а Tele2 сделает это скоро. Тогда вопрос: почему депутаты отменяют то, что практически уже не работает? Судя по формулировкам депутатского законопроекта, в документе имеется в виду и отмена внутрисетевого роуминга, когда абоненту одной и той же компании приходится платить за связь больше, если находится за пределами домашнего региона.
Здесь ситуация серьезнее, отменить его никак не могут. ФАС завела дела на МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» и примерно в конце июля должна принять по ним решение.
В апреле Федеральная антимонопольная служба заявила, что МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» национальный роуминг уже отменили, а Tele2 сделает это скоро. Тогда вопрос: почему депутаты отменяют то, что практически уже не работает? Судя по формулировкам депутатского законопроекта, в документе имеется в виду и отмена внутрисетевого роуминга, когда абоненту одной и той же компании приходится платить за связь больше, если находится за пределами домашнего региона.
Здесь ситуация серьезнее, отменить его никак не могут. ФАС завела дела на МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» и примерно в конце июля должна принять по ним решение.
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