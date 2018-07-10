    Депутаты хотят избавить граждан от роуминга в России. МТС, Билайн, компании, тарифы и цены, мобильная связь, экономика и бизнес, ФАС, Мегафон, Госдума. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДепутаты хотят избавить граждан от роуминга в России

    Депутаты хотят избавить граждан от роуминга в России

    комментировать
    Депутаты хотят избавить граждан от роуминга в России

    Депутаты хотят избавить граждан от роуминга в России

    Депутаты хотят избавить граждан от роуминга в России

      В Госдуме в первом чтении приняла законопроект, который отменяет национальный мобильный роуминг. Так как национальный роуминг в России и так практически не существует, депутаты, скорее всего, имеют в виду внутрисетевой роуминг.

      Нижняя палата российского парламента решила отменить понятие «национальный роуминг». Законопроект об этом должны рассмотрели сегодня в первом чтении. Под «национальным роумингом» принято понимать такую ситуацию, когда абонент, допустим, МТС, едет в регион, где у МТС покрытия нет, тогда абонента автоматически переключают на сеть другого оператора, например, «Вымпелком».

      В апреле Федеральная антимонопольная служба заявила, что МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» национальный роуминг уже отменили, а Tele2 сделает это скоро. Тогда вопрос: почему депутаты отменяют то, что практически уже не работает? Судя по формулировкам депутатского законопроекта, в документе имеется в виду и отмена внутрисетевого роуминга, когда абоненту одной и той же компании приходится платить за связь больше, если находится за пределами домашнего региона.

      Здесь ситуация серьезнее, отменить его никак не могут. ФАС завела дела на МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» и примерно в конце июля должна принять по ним решение.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru