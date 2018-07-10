Васильев доложил Путину о 200 наказанных за коррупцию дагестанских чиновниках

В Дагестане за коррупционные нарушения наказаны более 200 чиновников. Ситуацию в республике Владимир Путин обсудил с временно исполняющим обязанности главы региона Владимиром Васильевым. Рабочая встреча состоялась в Кремле.

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Одной из главных тем разговора стал контроль за использованием бюджетных средств. В Дагестане работала группа из 48 прокуроров. Васильев подчеркнул, что в рядах чиновников идет чистка. Обсуждали и кадровый вопрос.



Владимир Путин, президент РФ: «Вы проводите конкурсные процедуры для привлечения кадров?»



Владимир Васильев, временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан: «Да, мы прислушались к вашим рекомендациям, мы приглашаем со всей страны специалистов и экспертов. Конечно же, отдаем предпочтение дагестанцам, тем профессиям, которые нам нужны. Потому что мы сейчас очищаем ряды чиновников.



И я говорю не только о форме уголовного преследования. Отработала группа, 48 прокуроров, выявлены более 200 нарушений. Сейчас эта работа продолжается, поэтому я думаю, что в ближайшее время у нас будет больше порядка, самое главное, будут более эффективно использоваться средства, бюджетные в первую очередь».



Владимир Васильев также рассказал президенту о планах открыть в регионе филиал Нахимовского училища. Первый набор учащихся может быть объявлен уже в следующем году.