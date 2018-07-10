    СМИ: Киев планирует возобновить проекты с «Росатомом»

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    СМИ: Киев планирует возобновить проекты с «Росатомом»

    СМИ: Киев планирует возобновить проекты с «Росатомом»

    Украина хочет возобновить совместные проекты с Россией в области атомной энергетики, в том числе запустить строительство завода по производству ядерного топлива для АЭС.

    Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик написал в адрес первого заместителя генерального директора «Росатома» Кирилла Комарова письмо. В нем украинская сторона предложила провести встречу в Брюсселе в период с 9 по 12 июля, утверждает украинское издание «Экономическая правда».

    По данным издания, Насалик пишет о необходимости возобновления нескольких совместных проектов между странами. В частности, в документе упоминается проект по созданию на Украине производства тепловыделяющих элементов.

    Реакция «Росатома» пока не афишировалась.

    В 2011 году украинский концерн «Ядерное топливо» и топливная компания «Росатома» ТВЭЛ подписали договор, предусматривающий строительство завода по выпуску ядерного топлива для украинских АЭС. Работы планировалось вести возле поселка Смолино в Кировоградской области. Однако Киев тогда так и не утвердил проект и не выделил денег на строительство. В в 2015 году Украина объявила, что отказывается от работы. При этом российская сторона выполнила все обязательства в полном объеме, сообщает РИА Новости.

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