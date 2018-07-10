«Забанили мне въезд»: Джон Уоррен рассказал об общении с украинскими пограничниками

Ведущий программы НТВ «Поедем, поедим!» гражданин Великобритании Джон Уоррен рассказал об инциденте в киевском аэропорту Борисполь. Сегодня местные пограничники запретили ему въезд на Украину.
Джон Уоррен: «Я сейчас нахожусь в отпуске и летел на Украину по личным делам, никак не связанным с работой на НТВ. На паспортном контроле задают вопрос, был ли в Крыму. Ответил, что да… Завели в комнату, и пошло-поехало, какими авиалиниями, откуда летел в Крым, в Симферополь или нет? Ну это единственный (в Крыму) аэропорт».
По словам журналиста, после этого ему сообщили, что Крым по украинскому законодательству считается оккупированной территорией, и запретили въезд на Украину на 3 года.
Джон Уоррен: «Жалко, конечно, что теперь 3 года меня не впустят, но я рад, что программа „Поедем, поедим!“ не знает границ и ее смотрят везде!»
Кулинарно-познавательная программа «Поедем, поедим!» выходит на НТВ по субботам в 13:05. Крыму было посвящено несколько выпусков программы.
По словам журналиста, после этого ему сообщили, что Крым по украинскому законодательству считается оккупированной территорией, и запретили въезд на Украину на 3 года.
Джон Уоррен: «Жалко, конечно, что теперь 3 года меня не впустят, но я рад, что программа „Поедем, поедим!“ не знает границ и ее смотрят везде!»
Кулинарно-познавательная программа «Поедем, поедим!» выходит на НТВ по субботам в 13:05. Крыму было посвящено несколько выпусков программы.
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