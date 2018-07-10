    «Забанили мне въезд»: Джон Уоррен рассказал об общении с украинскими пограничниками. журналистика, НТВ, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Забанили мне въезд»: Джон Уоррен рассказал об общении с украинскими пограничниками

    «Забанили мне въезд»: Джон Уоррен рассказал об общении с украинскими пограничниками

    2 комментария
    «Забанили мне въезд»: Джон Уоррен рассказал об общении с украинскими пограничниками

    «Забанили мне въезд»: Джон Уоррен рассказал об общении с украинскими пограничниками

    «Забанили мне въезд»: Джон Уоррен рассказал об общении с украинскими пограничниками

      Ведущий программы НТВ «Поедем, поедим!» гражданин Великобритании Джон Уоррен рассказал об инциденте в киевском аэропорту Борисполь. Сегодня местные пограничники запретили ему въезд на Украину.

      Джон Уоррен: «Я сейчас нахожусь в отпуске и летел на Украину по личным делам, никак не связанным с работой на НТВ. На паспортном контроле задают вопрос, был ли в Крыму. Ответил, что да… Завели в комнату, и пошло-поехало, какими авиалиниями, откуда летел в Крым, в Симферополь или нет? Ну это единственный (в Крыму) аэропорт».

      По словам журналиста, после этого ему сообщили, что Крым по украинскому законодательству считается оккупированной территорией, и запретили въезд на Украину на 3 года.

      Джон Уоррен: «Жалко, конечно, что теперь 3 года меня не впустят, но я рад, что программа „Поедем, поедим!“ не знает границ и ее смотрят везде!»

      Кулинарно-познавательная программа «Поедем, поедим!» выходит на НТВ по субботам в 13:05. Крыму было посвящено несколько выпусков программы.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru