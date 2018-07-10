    Глава Минздрава пообещала россиянам жизнь до 120 лет

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов
    Глава Минздрава пообещала россиянам жизнь до 120 лет

    Глава Минздрава пообещала россиянам жизнь до 120 лет

    Глава Минздрава пообещала россиянам жизнь до 120 лет
  • Фото: РИА Новости © 2018, Дмитрий Астахов

    • Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет.

    Выступая на президиуме Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Вероника Скворцова сравнила человеческую жизнь с синусоидой.

    Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «Жизнь, как биологическое явление, напоминает синусоиду: есть период детства, потом активная зрелость — взрослый возраст, потом биологическое старение и уход человека. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличить один из периодов. Увеличение продолжительности жизни — это не удлинение процесса старения, в биологическом понимании это расширение всей синусоиды».

    По мнению главы российского министерства здравоохранения, мир будет меняться.

    Вероника Скворцова: «Потенциал вообще жизни человека — он достаточно велик. По самым скромным оценкам не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь».

    Глава Минздрава напомнила, что в XIX веке детство заканчивалось девятью годами, в годы ВОВ — в 14 лет, сейчас в России это 18 лет, а в Европе и вовсе 21 год.

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    Напомним, что ранее Вероника Скворцова уже делилась с аудиторией мыслями на тему взросления. Тогда она заявила, что в перспективе детство будет продолжаться до 30 лет.

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