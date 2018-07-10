Глава Минздрава пообещала россиянам жизнь до 120 лет

Глава Минздрава Вероника Скворцова считает, что продолжительность жизни человека может быть увеличена до 120 лет.
Выступая на президиуме Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, Вероника Скворцова сравнила человеческую жизнь с синусоидой.
Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «Жизнь, как биологическое явление, напоминает синусоиду: есть период детства, потом активная зрелость — взрослый возраст, потом биологическое старение и уход человека. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличить один из периодов. Увеличение продолжительности жизни — это не удлинение процесса старения, в биологическом понимании это расширение всей синусоиды».
По мнению главы российского министерства здравоохранения, мир будет меняться.
Вероника Скворцова: «Потенциал вообще жизни человека — он достаточно велик. По самым скромным оценкам не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь».
Глава Минздрава напомнила, что в XIX веке детство заканчивалось девятью годами, в годы ВОВ — в 14 лет, сейчас в России это 18 лет, а в Европе и вовсе 21 год.
Напомним, что ранее Вероника Скворцова уже делилась с аудиторией мыслями на тему взросления. Тогда она заявила, что в перспективе детство будет продолжаться до 30 лет.
Вероника Скворцова, глава Минздрава РФ: «Жизнь, как биологическое явление, напоминает синусоиду: есть период детства, потом активная зрелость — взрослый возраст, потом биологическое старение и уход человека. Для того, чтобы увеличить продолжительность жизни, нельзя искусственно увеличить один из периодов. Увеличение продолжительности жизни — это не удлинение процесса старения, в биологическом понимании это расширение всей синусоиды».
По мнению главы российского министерства здравоохранения, мир будет меняться.
Вероника Скворцова: «Потенциал вообще жизни человека — он достаточно велик. По самым скромным оценкам не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь».
Глава Минздрава напомнила, что в XIX веке детство заканчивалось девятью годами, в годы ВОВ — в 14 лет, сейчас в России это 18 лет, а в Европе и вовсе 21 год.
Напомним, что ранее Вероника Скворцова уже делилась с аудиторией мыслями на тему взросления. Тогда она заявила, что в перспективе детство будет продолжаться до 30 лет.
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