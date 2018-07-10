Погранслужба: Украине грозит нашествие нелегальных мигрантов

Погранслужба Украины уже зафиксировала увеличение количестива нелегальных мигрантов в стране и ожидает дальнейший рост их числа.
Украина в ближайшее время может столкнуться с ростом числа нелегальных мигрантов в стране. об этом во вторник заявили в Государственной пограничной службе страны, передает ТАСС.
Пётр Цигикал, председатель Государственной погранслужбы Украины: «Уже вскоре Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым законным или незаконным способом».
По данным ведомства, за первое полугодие 2018 года за незаконное пересечение границы были задержаны 420 нелегальных мигрантов, что почти на четверть больше, чем в 2017 году. Напомним, на Украине сейчас действует безвизовый режим с Евросоюзом.
Пётр Цигикал: «Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда, когда потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути, пытаются попасть на Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС».
При этом, по оценкам Минсоцполитики страны, увеличивается отток трудоспособного населения из Украины. Он уже достиг критической отметки: более 3,2 млн граждан Украины работают за границей, а с учетом сезонных работ — 9 млн. Многие уезжают в Польшу. Всего трудоспособное население на Украине составляет 26 млн человек. Кроме того, в стране самая высокая в Европе текучка кадров: каждый пятый работник увольняется. Стране не хватает квалифицированных строителей, рабочих, водителей.
Ольга Крентовская, замминистра социальной политики Украины: «Конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень, спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растет, особенно у ближайших соседей — Польши, Словакии, Литвы, Хорватии. Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы».
По мнению Крентовской, такие масштабы трудовой миграции могут в среднесрочной перспективе привести Украину к экономической катастрофе.
Пётр Цигикал, председатель Государственной погранслужбы Украины: «Уже вскоре Украина может столкнуться с проблемой резкого увеличения количества незаконных мигрантов, которые будут пытаться попасть в нашу страну любым законным или незаконным способом».
По данным ведомства, за первое полугодие 2018 года за незаконное пересечение границы были задержаны 420 нелегальных мигрантов, что почти на четверть больше, чем в 2017 году. Напомним, на Украине сейчас действует безвизовый режим с Евросоюзом.
Пётр Цигикал: «Сегодня мы уже наблюдаем увеличение количества незаконных мигрантов на каналах легального въезда, когда потенциальные незаконные мигранты, опираясь на поддержку диаспор, официально выданные документы и другие условно законные пути, пытаются попасть на Украину, чтобы потом здесь остаться на нелегальном положении или дальше незаконно переходить границу в ЕС».
При этом, по оценкам Минсоцполитики страны, увеличивается отток трудоспособного населения из Украины. Он уже достиг критической отметки: более 3,2 млн граждан Украины работают за границей, а с учетом сезонных работ — 9 млн. Многие уезжают в Польшу. Всего трудоспособное население на Украине составляет 26 млн человек. Кроме того, в стране самая высокая в Европе текучка кадров: каждый пятый работник увольняется. Стране не хватает квалифицированных строителей, рабочих, водителей.
Ольга Крентовская, замминистра социальной политики Украины: «Конкуренция по привлечению работников выходит на международный уровень, спрос на квалифицированную рабочую силу из Украины растет, особенно у ближайших соседей — Польши, Словакии, Литвы, Хорватии. Миграционные процессы могут усилиться в ближайшие годы».
По мнению Крентовской, такие масштабы трудовой миграции могут в среднесрочной перспективе привести Украину к экономической катастрофе.
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