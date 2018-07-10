Общественники оценили планы изменения пенсионного законодательства

Изменения пенсионного законодательства изучила Общественная палата. Она готова представить Госдуме РФ свои рекомендации по этому вопросу. Сегодня общественники огласили итоги дискуссий. В частности, есть инициатива снижать пенсионный возраст в зависимости от того, сколько детей воспитывают родители.

Пенсионный вопрос общественная палата накануне обсуждала до позднего вечера, а потому рассказать об итогах дискуссий решили уже сегодня. Секретарь палаты Валерий Фадеев признает, что речь идет о серьезнейшем изменении законодательства, но медлить уже нельзя: полвека назад на одного пенсионера было почти 4 человека трудоспособного возраста, а теперь всего двое, а если брать тех, кто полноценно платит все налоги и взносы, и того меньше.



Валерий Фадеев, секретарь Общественной палаты РФ: «Когда проводят глубокие опросы общественного мнения, большинство, конечно, понимает, что, конечно, это придется делать. Это понимание в глубине души есть. До сих пор довольно много людей думают, что с 1 января 2019 года сразу на 5 и 8 лет будет повышен пенсионный возраст! Довольно много людей так думают, да!»



Чтобы это заблуждение развеять, напоминаем, что переход предлагается поэтапный и довольно длительный. Мужчины начнут выходить на пенсию в 65 только с 2028 года . У женщин сроки растянуты еще дольше — аж до 2034 года, когда достигнут пенсионного возраста те, кто родился в 1971 году.



Общественная палата не скрывает, что обсуждали и совсем другие варианты. Кто-то предлагал тратить нефтяные сверхдоходы на выплаты пенсионерам, а не складывать эти деньги в государственную кубышку. Сейчас эта возможность есть, а через 5 лет ее может не быть.



Наталья Починок: «Безусловно! Это очень краткосрочно. Те предложения, которые иногда слышишь, мол, давайте это делать не будем, а лучше потратим те деньги, которые есть в бюджете, но таких средств нет. Слава богу, что нефть сейчас позволяет накопить. Но это не значит, что мы должны все это проесть. Потому что пенсионная система выстраивается на 30–50 лет вперед!»



Как передает корреспондент НТВ Иван Трушкин, Общественная палата подготовила список из 27 пунктов с вопросами и предложениями. Звучала инициатива попробовать с помощью этого же пенсионного закона стимулировать рождаемость. Если это одобрят, логика тут простая: чем больше у матери детей, тем раньше она сможет выйти на пенсию. Другой волнующий вопрос: как сделать так, чтобы работодатели с большей охотой нанимали сотрудников в возрасте?



Сергей Рыбальченко: «Снизить выплаты в социальные фонды для таких работников. И поэтому работодатель будет заинтересован. Фактически это некая компенсация, за пожилого сотрудника работодатель платит меньше налогов».



Предложения Общественной палаты будут оформлены в единый документ, который вскоре отправится и в Правительство РФ, и в Госдуму.