    Путин назначил тезку Пескова своим представителем по технологиям

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Натрускин
    Путин назначил тезку Пескова своим представителем по технологиям

    Путин назначил тезку Пескова своим представителем по технологиям

    Путин назначил тезку Пескова своим представителем по технологиям
  • Фото: РИА Новости © 2018, Александр Натрускин

    • Президент России Владимир Путин назначил своего спецпредставителя по вопросам цифрового и технологического развития. Должность занял Дмитрии Песков из Агентства стратегических инициатив (АСИ)

    О назначении своего практически полного тезки рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что новый спецпредставитель не будет сотрудником администрации президента, ему предоставляется только статус.

    Пресс-секретарь президента также напомнил, что в майском указе Путина «в качестве одной из приоритетных целей ставилась задача тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сферы и обеспечения технологического прорыва». Чтобы координировать эти вопросы, пояснил Песков, и назначается специальный представитель.

    Добавим, что новый спецпредставитель президента уже сделал первые заявления. В частности, он сообщил, что в России не планируют предпринимать серьезных шагов в сфере регулирования Интернета.

    Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по технологиям: «Серьезных каких-то запретительных шагов в России не предпринималось, насколько я знаю, и не будет предприниматься в ближайшее время».

    Дмитрий Николаевич Песков занимает пост директора направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Предполагается, что он возглавит автономную некоммерческую организацию, которая отделится от АСИ, передает ТАСС.



    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru