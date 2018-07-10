Путин назначил тезку Пескова своим представителем по технологиям

Президент России Владимир Путин назначил своего спецпредставителя по вопросам цифрового и технологического развития. Должность занял Дмитрии Песков из Агентства стратегических инициатив (АСИ)
О назначении своего практически полного тезки рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что новый спецпредставитель не будет сотрудником администрации президента, ему предоставляется только статус.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что в майском указе Путина «в качестве одной из приоритетных целей ставилась задача тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сферы и обеспечения технологического прорыва». Чтобы координировать эти вопросы, пояснил Песков, и назначается специальный представитель.
Добавим, что новый спецпредставитель президента уже сделал первые заявления. В частности, он сообщил, что в России не планируют предпринимать серьезных шагов в сфере регулирования Интернета.
Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по технологиям: «Серьезных каких-то запретительных шагов в России не предпринималось, насколько я знаю, и не будет предприниматься в ближайшее время».
Дмитрий Николаевич Песков занимает пост директора направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Предполагается, что он возглавит автономную некоммерческую организацию, которая отделится от АСИ, передает ТАСС.
Пресс-секретарь президента также напомнил, что в майском указе Путина «в качестве одной из приоритетных целей ставилась задача тотальной цифровизации нашей экономики и социальной сферы и обеспечения технологического прорыва». Чтобы координировать эти вопросы, пояснил Песков, и назначается специальный представитель.
Добавим, что новый спецпредставитель президента уже сделал первые заявления. В частности, он сообщил, что в России не планируют предпринимать серьезных шагов в сфере регулирования Интернета.
Дмитрий Песков, спецпредставитель президента по технологиям: «Серьезных каких-то запретительных шагов в России не предпринималось, насколько я знаю, и не будет предприниматься в ближайшее время».
Дмитрий Николаевич Песков занимает пост директора направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив (АСИ). Предполагается, что он возглавит автономную некоммерческую организацию, которая отделится от АСИ, передает ТАСС.
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