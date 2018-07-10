Стритрейсершу Мару Багдасарян предложили лишить гражданства РФ

Глава общественной организации «Трезвая Россия» считает, что Мара Багдасарян недостойна того, чтобы считаться россиянкой.
Глава федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев попросил суд лишить стритрейсершу Мару Багдасарян гражданства РФ. Соответствующее обращение глава общественного движения направил председателю Конституционного суда РФ Валерию Зорькину, передает РИА Новости.
Напомним, в ночь на 7 июля столичные полицейские в очередной раз составили протокол на Багдасарян. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была гонщица. Напомним, что, согласно решению суда по громкому делу о гонках с полицией, Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав. 24-летнюю гонщицу не раз задерживали и штрафовали за нарушения ПДД, однако большинство штрафов она до сих пор не оплатила.
Из сообщения «Трезвой России»: «Глава „Трезвой России“ считает, что своим поведением девушка полностью дискредитировала себя и недостойна иметь российское гражданство. В своем обращении на имя председателя Конституционного суда России он просит Валерия Зорькина рассмотреть возможность о лишении Мары Багдасарян российского гражданства».
Напомним, в ночь на 7 июля столичные полицейские в очередной раз составили протокол на Багдасарян. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулем которого была гонщица. Напомним, что, согласно решению суда по громкому делу о гонках с полицией, Багдасарян была пожизненно лишена водительских прав. 24-летнюю гонщицу не раз задерживали и штрафовали за нарушения ПДД, однако большинство штрафов она до сих пор не оплатила.
Из сообщения «Трезвой России»: «Глава „Трезвой России“ считает, что своим поведением девушка полностью дискредитировала себя и недостойна иметь российское гражданство. В своем обращении на имя председателя Конституционного суда России он просит Валерия Зорькина рассмотреть возможность о лишении Мары Багдасарян российского гражданства».
Комментарии