Трамп назвал Путина своим соперником

Дональд Трамп заявил, что не может сказать, является президент России Владимир Путин для него врагом или другом.
По словам президента США, российский лидер — это соперник, передает Reuters.
Это заявление Трамп сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед тем, как отправиться в Европу, где он 16 июля встретится с Владимиром Путиным в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.
Как сообщил сегодня госсекретарь США Майк Помпео, главными вопросами, которые обсудят Трамп и Путин при встрече, станут ситуации в Сирии и на Украине.
Также в ходе сегодняшнего общения с журналистами Трамп выразил мнение, что его встреча с Владимиром Путиным может оказаться легче переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй. Эти переговоры состоятся после того, как 11–12 июля Трамп примет участие в саммите НАТО.
Это заявление Трамп сделал, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме перед тем, как отправиться в Европу, где он 16 июля встретится с Владимиром Путиным в Хельсинки. Это будет первая полноформатная встреча Путина и Трампа без привязки к саммитам.
Как сообщил сегодня госсекретарь США Майк Помпео, главными вопросами, которые обсудят Трамп и Путин при встрече, станут ситуации в Сирии и на Украине.
Также в ходе сегодняшнего общения с журналистами Трамп выразил мнение, что его встреча с Владимиром Путиным может оказаться легче переговоров с британским премьер-министром Терезой Мэй. Эти переговоры состоятся после того, как 11–12 июля Трамп примет участие в саммите НАТО.
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