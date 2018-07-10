«Тоже люди» на НТВ расскажет, кто главный в дуэте Запашных

В эту субботу зрители телеканала НТВ увидят проект Леонида Закошанского «Тоже люди». Выпуск программы посвящен звездному тандему — Эдгару и Аскольду Запашным.
«Тоже люди» — проект Леонида Закошанского, рассказывающий о частной жизни знаменитостей. В каждом выпуске популярный ведущий встречается с известной персоной, приватная жизнь которой до сих пор скрывалась за семью печатями. Политики, спортсмены и деятели культуры познакомят ведущего с семьей, покажут свои дома, разделят с ним хобби и достанут с антресолей фотоальбомы. Не обойдется и без секретов за чашкой чая.
В эту субботу выпуск программы будет посвящен знаменитым братьям Запашным, которые представляют известную цирковую династию уже в четвертом поколении. Леонид Закошанский заглянет в гости к Эдгару и Аскольду, а также выяснит, кто главный в их дуэте.
Более того, братья расскажут ведущему, почему никому в мире не удается повторить их трюки? Как Запашные воспитывают своих детей? Что им помогает привить детям любовь к цирковому искусству? Телезрители узнают, кто же из них лучший дрессировщик? Также в программе братья Запашные ответят на вопросы: чем, а точнее кем, кормят своих тигров? Как животные калечат укротителей? Как пострадала известная династия от своих питомцев? На эти и многие другие вопросы о жизни знаменитых артистов зрители канала НТВ найдут ответы вместе с Леонидом Закошанским в эту субботу, 14 июля в 23:15.
Что читает российский хоккеист и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов? Чем завтракает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров? Какой распорядок дня у балерины Светланы Захаровой? Сколько гардеробных в доме историка моды Александра Васильева? Чтобы узнать эти и другие подробности, Леонид Закошанский проведет с каждым героем выпуска целый день и для каждого приготовит особенный подарок, который может кардинально изменить жизнь звезды. Леонид докажет: знаменитые персоны тоже люди, которые ностальгируют, любят и мечтают!
В эту субботу выпуск программы будет посвящен знаменитым братьям Запашным, которые представляют известную цирковую династию уже в четвертом поколении. Леонид Закошанский заглянет в гости к Эдгару и Аскольду, а также выяснит, кто главный в их дуэте.
Более того, братья расскажут ведущему, почему никому в мире не удается повторить их трюки? Как Запашные воспитывают своих детей? Что им помогает привить детям любовь к цирковому искусству? Телезрители узнают, кто же из них лучший дрессировщик? Также в программе братья Запашные ответят на вопросы: чем, а точнее кем, кормят своих тигров? Как животные калечат укротителей? Как пострадала известная династия от своих питомцев? На эти и многие другие вопросы о жизни знаменитых артистов зрители канала НТВ найдут ответы вместе с Леонидом Закошанским в эту субботу, 14 июля в 23:15.
Что читает российский хоккеист и олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов? Чем завтракает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров? Какой распорядок дня у балерины Светланы Захаровой? Сколько гардеробных в доме историка моды Александра Васильева? Чтобы узнать эти и другие подробности, Леонид Закошанский проведет с каждым героем выпуска целый день и для каждого приготовит особенный подарок, который может кардинально изменить жизнь звезды. Леонид докажет: знаменитые персоны тоже люди, которые ностальгируют, любят и мечтают!
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