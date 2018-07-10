Всевидящее око: на торги выставили шпионскую аппаратуру советских разведчиков

Редчайшие шпионские камеры времен холодной войны, которыми пользовались агенты советских спецслужб, пустят с молотка в Великобритании. Фотоаппараты в виде пачки сигарет или зонтика, а также многие другие вещицы некий коллекционер собирал почти 40 лет.

Полвека назад советский разведчик в Англии выглядел притворился бы туристом и весь превратился в уши, глаза и пленку. Под тихую очередь щелчков он бы переснял для отправки в центр ключевые объекты.



Тим Голдсмит, консультант аукционного дома Aston’s: «У меня камера, которая спрятана в камере. Я иду по своим делам, никто не думает, что я ее использую, потому что она в чехле, но когда я вижу, что мне нужно что-то снять, я нажимаю кнопку снизу».



Камера в камере, сделанная по принципу русской матрешки, — это зенит творческой мысли советской разведки. Все знают, что камера есть, но спокойны, раз она в футляре. Модель работает не на тупой обман, а на тонкую психологию. Так считает Тим Голдсмит, коллекционер фотоаппаратов и руководитель аукциона, где 12 июля будет продана вся эта джеймсбондовщина.



Тим Голдсмит: «К сожалению, мы никогда не узнаем, использовали ли эти камеры настоящие агенты. С другой стороны, если бы мы точно знали, что использовали, то ваши разведчики плохо работали».



На стене — «жучки», на пиджаке — зрачки. За что ни возьмись, отовсюду — из-под муляжа крепких русских сигарет, из-под батарейки рабочего фонаря, из-под чехла от зонтика смотрит, не мигая, глаз всемогущего комитета.



Тим Голдсмит: «Ваш разведчик мог сделать фотографию, нажав кнопку, спрятанную в кармане, так тихо и так быстро, что никто не заметил».



К пуговицам прилагается комплект на замену. Одна пуговица — с отверстием под объектив, другие — с дырочками под игольное ушко. Есть еще светлые пуговицы — на летние пиджаки цвета беж. Набор для шитья радистки Кэт. До 1948 года наша разведка использовала только импортную технику — маленькие немецкие камеры Minox, а с 1952 года на заводе в Красногорске запустили отечественные, выполненные с большим воображением и смекалкой.



Андрей Ведяев, историк спецслужб: «Конечно, это был значительный шаг вперед, можно было запускать в массовое производство, а импортная техника была дорогая, в ней был дефицит. И не каждого можно было такой техникой обеспечить. А это было уже для советских спецслужб, вошло в массовое производство. Это существенный шаг вперед».



Сейчас все это разнообразие заменяет один смартфон. Скучно будет работать аукционистам 50 лет спустя, если подобная распродажа повторится. Шпионские камеры принадлежат минувшей эпохе — и пленочной, и советской. Более 20 лет они лежали в контейнерах на чердаке англичанина, вывозившего эти предметы из СССР в такой же тайне, в какой они работали за его пределами.



Как выяснила корреспондент Лиза Герсон, сумочка настоящей шпионки выглядит не очень кокетливо, но и нужна она для работы, а не для переноса помады и шпилек. С такой сумкой можно было смело идти на свидание с американцем или англичанином и жать на кнопку. Главное — болтать, смеяться и звенеть сережками, чтобы он не услышал характерных щелчков из сумки в самый неподходящий момент.