Для превращенной в «чудовище» девушки нашли пластического хирурга

Немецкие врачи готовы вернуть красоту Ирине Малышевой и ждут ее в своей клинике. Женщине изуродовали лицо в караоке-баре . Причем, как она уверяет, ни за что: Ирина просто попросила незнакомую девушку не снимать ее на телефон. Историю подхватили в соцсетях. Нашлось много желающих помочь. И вот у Ирины, которая сейчас стесняется выходить из дома, появился шанс стать прежней.

Это теперь тяжелейшая пытка — просто взглянуть на себя в зеркало. Чтобы скрыть изуродованное лицо, Ирина надевает медицинскую маску, солнечные очки, бейсболку. В общественных местах она теперь появляется крайне редко и только в таком виде. Сейчас раны уже заживают, оставляя на лице внушительные рубцы.



Ирина всегда знала, как подчеркнуть свою внешность. Выйдя в декрет, она открыла салон красоты, стала принимать клиентов на дому. Но сразу после нападения врачи травмпункта, понятное дело, об эстетике и не думали — важно было как можно скорее наложить швы и остановить сильное кровотечение.



Инцидент, который превратил красавицу, как она считает, в «чудовище», произошел в караоке-клубе небольшого города Апшеронска. Ирина обожает петь и наконец выбралась хоть куда-то с подругой. Приехала на машине и, подчеркивает, в тот вечер не притронулась к алкогольным напиткам. Пока исполняла любимый хит, заметила, что одна из посетительниц ее выступление снимает на видео. Ирину это возмутило: она не звезда эстрады все-таки и становиться героем соцсетей совсем не хотелось. Попросила удалить ролик. Женщины стали выяснять отношения — сначала в зале, затем на улице. У оппонентки в руках оказался стакан с виски.



Стакан был разбит о голову Ирины, осколки изувечили половину ее лица.



Ирина Малышева: «Она сказала: я делаю, что хочу, ты — звезда Instagram, я ничего удалять не буду. Естественно, я разозлилась. Я не скажу, что я ангел, я ей сказала, может быть ***. И сказала, что я затаскаю по судам».



У Ирины серьезно поврежден лицевой нерв. Первое время ни есть, ни говорить она не могла. Но страшнее всего было показаться в таком виде детям. Их у нее двое. Конечно, Ирина обращалась уже ко многих специалистам. И все они твердят, что прежней ее внешности уже никогда не будет.



О своей истории Ирина рассказала в Интернете. Главным образом пострадавшая надеялась, что кто-то даст ей хотя бы крохотную надежду или поделится своим опытом. И откликнулись многие. В том числе супруга российского футболиста Павла Мамаева Алана. Сейчас она в Берлине, и — звучит невероятно — она смогла-таки найти пластического хирурга, готового оказать всю необходимую помощь. Доктор изучил фотографии, и резюмировал: пациентка должна приехать в Германию как можно скорее. Подробнее — в репортаже НТВ.