    «Домашний» врач снимала на видео пластические операции без анестезии. врачи, Челябинская область. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Домашний» врач снимала на видео пластические операции без анестезии

    «Домашний» врач снимала на видео пластические операции без анестезии

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    «Домашний» врач снимала на видео пластические операции без анестезии

    «Домашний» врач снимала на видео пластические операции без анестезии

    «Домашний» врач снимала на видео пластические операции без анестезии

      Следователи в Челябинской области изучают любительскую запись пластической операции, проведенной в домашних условиях. Пациентка — подруга женщины, проводящей операцию, жалуется на боль, что неудивительно: вместо анестезии при операции используется спиртное.

      Уже установлено, что процедуру проводила скандально известная в регионе врач-травматолог, и претензии к ней есть у других жительниц Урала.

      Татьяна Савиновских — личность в Магнитогорске известная. Травматолог была со скандалом уволена из государственной клиники за то, что брала взятки и подделывала больничные листы. За каждый фальшивый документ она в среднем брала по 2 тысячи рублей. Суд приговорил ее к штрафу — в 500 тыс. рублей. Теперь же Савиновских подалась в бьюти-индустрию: открыла свой кабинет косметологии на цокольном этаже жилого дома. Клиенток завлекала грошовыми ценами. Светлана Пивоварова — одна из тех, кто купился. Но инъекции красоты для нее стали пыткой.

      Светлана Пивоварова, потерпевшая: «Было очень больно, никогда таких болей не испытывала, не знаю, как она эти уколы делала. Еле-еле терпела, сказала: все, больше не надо. Все лицо было распухшее, вплоть до шеи».

      Вероятнее всего, травматолог использовала некачественный препарат или даже подделку без сертификата. Еще одна пациентка сняла на видео момент, когда у травматолога попросили документы на препараты, а она отказалась.

      Впрочем, сама травматолог, поданным Минздрава, работала без лицензии. В реестре ее бьюти-кабинет, он же импровизированная операционнная, не числится. Документ из министерства приобщили к материалам проверки.

      Конечно, на этом карьера косметолога для Савиновских окончена. Ее салон закрыт. Следователи готовы принять заявления от всех, кто пострадал от рук травматолога.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Василисы Казаковой.

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