«Неудачник на повышении»: на преемника Джонсона обрушились потоки критики

Бориса Джонсона на посту министра иностранных дел Соединенного Королевства сменил бывший глава Минздрава Джереми Хант.
Как только новый глава британского МИДа объявил о своем назначении в Twitter, на него обрушились с критикой. «Вы поставили Национальную службу здравоохранения на колени, вы разрушите все остальное в Великобритании», — пишет один пользователь. «Только в политике такой неудачник получает повышение. В жизни обычно таким говорят: „ты уволен“», — прокомментировал другой. «Самый непопулярный человек в стране будет представлять Великобританию на международной арене», — считает третий. Это, пожалуй, самые безобидные из комментариев.
Джонсон стал вторым высокопоставленным чиновником кабмина, который покинул свой пост из-за разногласий с Терезой Мэй по поводу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Ранее в отставку подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Британская пресса уже пишет о масштабном правительственном кризисе. Сама Мэй пока отказывается общаться с журналистами, а бывший министр иностранных дел заявил, что Великобритания движется к статусу колонии и вынуждена жить по чужим правилам.
Экс-глава внешнеполитического ведомства опубликовал в Twitter большое письмо, в котором объяснил Терезе Мэй причины своей отставки. По мнению политика, Лондон проявил нерешительность и мягкость в переговорах о выходе из Евросоюза. Джонсон раскритиковал желание Мэй создать зону единой торговли с ЕС. Экс-министр добавил, что из-за этого британскому бизнесу придется мириться с нормами европейского права без возможности хоть как-то на них повлиять.
В ответном письме Тереза Мэй поблагодарила своего бывшего подчиненного за работу и призналась, что была немного удивлена его решением уйти из правительства.
Перестановки в британском кабмине прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве оценивают вклад Бориса Джонсона в развитие двусторонних отношений как весьма скромный, и подчеркнул, что в России ожидают «политического просветления» в Великобритании на этот счет. Кроме того, Песков добавил, что Москва хочет услышать вразумительные разъяснения по ситуации вокруг дела Скрипалей.
Джонсон стал вторым высокопоставленным чиновником кабмина, который покинул свой пост из-за разногласий с Терезой Мэй по поводу выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Ранее в отставку подал министр по делам Brexit Дэвид Дэвис. Британская пресса уже пишет о масштабном правительственном кризисе. Сама Мэй пока отказывается общаться с журналистами, а бывший министр иностранных дел заявил, что Великобритания движется к статусу колонии и вынуждена жить по чужим правилам.
Экс-глава внешнеполитического ведомства опубликовал в Twitter большое письмо, в котором объяснил Терезе Мэй причины своей отставки. По мнению политика, Лондон проявил нерешительность и мягкость в переговорах о выходе из Евросоюза. Джонсон раскритиковал желание Мэй создать зону единой торговли с ЕС. Экс-министр добавил, что из-за этого британскому бизнесу придется мириться с нормами европейского права без возможности хоть как-то на них повлиять.
В ответном письме Тереза Мэй поблагодарила своего бывшего подчиненного за работу и призналась, что была немного удивлена его решением уйти из правительства.
Перестановки в британском кабмине прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Москве оценивают вклад Бориса Джонсона в развитие двусторонних отношений как весьма скромный, и подчеркнул, что в России ожидают «политического просветления» в Великобритании на этот счет. Кроме того, Песков добавил, что Москва хочет услышать вразумительные разъяснения по ситуации вокруг дела Скрипалей.
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